Cardi B se apără în urma acuzațiilor de furt: „Am un trecut pe care nu-l pot schimba, cu toții avem unul”

În live-ul din urmă cu trei ani, artista povestește despre momentele în care ademenea bărbații în camere de hotel și îi jefuia, după ce le administra diferite substanțe. Cardi s-a simțit responsabilă să ofere explicații suplimentare după ce live-ul în cauză a reînceput să circule pe Internet, scriind că nu este mândră pentru lucrurile pe care a fost nevoită să le facă pentru a supraviețui. „Tot ce pot să fac acum este să fiu o versiune mai bună a mea pentru mine și familia mea, pentru viitorul meu”, a scris Cardi într-un postare pe Instagram.

CardiB says she used to what? 👀 pic.twitter.com/NJWigTlb9Z — Hip Hop Ratchet (@HipHopRatchet) 24 martie 2019

„Văd pe social media că circulă un live pe care l-am făcut în urmă cu trei ani. Un live în care am vorbit despre lucrurile pe care am fost nevoită să le fac în trecut, corecte sau greșite, așa cum am simțit că trebuie să le fac pentru a-mi asigura traiul. Niciodată nu am susținut că sunt perfectă sau că provin dintr-o lume perfectă, cu un trecut perfect. Întotdeauna spun adevărul și mi-l asum„, a început artista mesajul adresat fanilor.

„Fac parte din cultura hip hop, unde poți vorbi despre locul din care vii, despre lucrul greșit pe care a trebuit să-l faci pentru a te aduce unde ești acum. Niciodată nu m-am lăudat cu lucrurile pe care le-am menționat în acel live, nu am pus niciodată acele lucruri în muzica mea, pentru că nu sunt mândră de asta și simt o responsabilitate să nu mă laud cu ele. Am făcut acele alegeri la vremea respectivă pentru că aveam opțiuni limitate. Am fost binecuvântată să mă ridic de acolo, dar foarte multe femei nu au reușit. Chiar dacă nu erau cele mai bune decizii la acea vreme, am făcut tot ce am putut pentru a supraviețui. Bărbații despre care am vorbit în acel live sunt bărbați cu care am avut o relație, erau conștienți de ceea ce se întâmplă. Am un trecut pe care nu-l pot schimba, cu toții avem unul„, a susținut Cardi B.

Postarea a strâns peste un milion de aprecieri, ceea ce înseamnă că fanii au înțeles mesajul transmis, admițând că fiecare persoană are un trecut mai mult sau mai puțin bun, pe care trebuie să și-l asume și să nu repete greșelile făcute.

Citește și:

Încă o dovadă că Keanu Reeves este cel mai simpatic actor de la Hollywood

Foto: Instagram, Twitter, Hepta

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK