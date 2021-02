Cara Delevingne și Jaden Smith, surprinși în ipostaze romantice

Actorii principali ai filmului Life in a Year ce a avut premiera anul trecut, Cara Delevingne și Jaden Smith au fost surprinși sărutându-se în public după ce fiul lui Will și Jada Pinkett Smith i-a dăruit modelului britanic un imens buchet de trandafiri.

Cara Delevingne (28 de ani) și Jaden Smith (22 de ani) se cunosc încă din 2017, având un grup comun de prieteni și lucrând în aceeași industrie – fapt ce le-a permis să țină legătura ușor.

Cei doi au fost surprinși împreună în West Hollywood, Jaden Smith dăruindu-i actriței un buchet imens de trandafiri roșii cu ocazia sărbătoririi Sf. Valentin. Nestingheriți de ochii publicului, cei doi s-au sărutat, ceea ce a dus la presupunerea că cei doi au o relație amoroasă.

În restul timpului, ambii actori au purtat măști de protecție împotriva coronavirusului – o mișcare importantă, având în vedere numărul de puțin peste un million de noi cazuri de COVID-19 și aproximativ 19 mii de morți din Los Angeles, raportat luni.

Cara Delevingne este cunoscută pentru diversitatea relațiilor pe care le-a avut de-a lungul timpului, cu vedete precum Miley Cyrus, Jake Bugg, Michelle Rodriguez, St. Vincent, Paris Jackson sau Ashley Benson.

Jaden Smith, de asemenea, a avut de-a lungul timpului relații cu celebrități ca Madison Pettis, Stella Hudgens, Sarah Snyder sau chiar Kylie Jenner.

În filmul Life in a Year, produs de părinții lui Jaden Smith și filmat încă din 2017, un tânăr de 17 ani (Smith) află că prietena lui (Delevingne) este în stadiul terminal de boală și mai are de trăit doar un an. Astfel, el se decide să îi ofere cele mai frumoase experiențe de viață în timpul rămas.

Se pare că relația lor nu a rămas doar în fața camerelor de filmat. În acest moment, atât Cara cât și Jaden sunt ocupați cu promovarea unor colecții de haine în colaborare cu branduri cunoscute – fostul model își dedică timpul colecției sale sustenabile de haine pentru yoga în colaborare cu Puma, în timp ce Smith conduce noua campanie „My Story Matters” de la New Balance, lansată în onoarea Black History Month.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Profimedia

