Cara Delevingne: “Plang in fiecare zi”

Desi poate parea surprinzator, Cara Delevingne a gasit o metoda mai neobisnuita de a scapa de emotii, de suparari si de presiuni.

“Trebuie sa plang in fiecare zi”, a declarat Cara Delevingne intr-un interviu acordat The Telegraph.

“Daca nu fac acest lucru, devin foarte nervoasa. Asa ca, atunci cand merg si ma intalnesc cu instructorul meu de yoga, ma simt ca si cum scap de toate durerile prin intermediul exercitiilor. Plang si ma cutremur. Este ca un exorcism”.

In acelasi interviu, Cara a volrbit deschis si despre lupta ei cu depresia, o afectiune care a determinat-o sa se gandeasca la sinucidere.



Potrivit declaratiilor facute de model, atunci cand avea doar 22 de ani si era in centrul atentiei tuturor, castigand doi ani la rand titlul de Modelul Anului la British Fashion Awards, Cara se gandea serios la sinucidere.

Pe langa faptul ca a reusit sa depaseasca dificilul moment, Cara si-a ajutat si o fana, care trecea prin aceeasi experienta. “Inca mai vorbesc cu acea fata pe Instagram care a fost pe punctul de a se sinucide dupa ce ambii ei parinti au murit de cancer, la un an distanta”.

Se pare ca scrisul a fost ceea ce a ajutat-o pe Cara sa se regaseasca, acesta fiind si motivul penyru care a decis sa scrie o carte. „Mirror, Mirror” a fost scrisa in colaborare cu autorul Rowan Coleman (cunoscut pentru romanele „We Are All Made Of Stars” si „The Summer of Impossible Things”), si spune povestea unor tineri care trebuie sa isi invinga toate temerile in incercarea lor de a-si gasi prietenul disparut.

