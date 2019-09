Cântărețul The Weeknd este de nerecunoscut după despărțirea de Bella Hadid

The Weeknd a fost prezent la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. Acolo, i-a uimit pe toți cei prezenți cu noul său look, mai exact, el și-a ras complet barba, iar în momentul de față mai are doar mustață. În același timp, el a renunțat și la coafura extrem de consacrată.

În vârstă de 29 de ani, The Weeknd s-a îmbrăcat elegant la premiera filmului „Uncut Gems” de luni seară, purtând un costum albastru închis, o cămasă albă, simplă, și pantofi negri.

Ba mai mult, este prima aparație a lui Abel de când el și Bella Hadid au decis să se despartă în urmă cu o lună, la începutul lunii august. Alături the Weeknd, la eveniment au mai fost prezenți și Adam Sandler, Idina Menzel, Julia Fox și LaKeith Stanfield.

În luna august, o sursă apropiată celor doi a declarat pentru E! faptul că distanța a fost motivul pentru care ei s-au despărțit. „Ei sunt în locuri diferite în acest moment, atât fizic, cât și mental. Bella se pregătește pentru angajamentele pe care le are pe parcursul săptămânilor modei, iar Abel lucrează la muzica lui și se pregătește pentru debutul în actorie”, a declarat atunci sursa.

Și nu doar The Weeknd și-a schimbat look-ul după despărțire, ci și Bella Hadid. Modelul în vârstă de 22 de ani a decis să își deschidă nunța părulul. Însă, ar mai fi o posibilitate ca cei doi să se împace. „Ei speră să se împace la un moment dat, dar acum cei doi se concentrează pe propriile persoane și pe proiectele pe care le au”, a declarat o sursă apropiată celor doi pentru E!.

Nu este pentru prima dată când The Weeknd și Bella Hadid se despart. În luna decembrie a anului 2015 cei doi s-au despărțit pentru prima dată, însă nu pentru mult timp, pentru că în februarie 2016 s-au împăcat.

