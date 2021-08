Cântăreața Perrie Edwards a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul

Perrie Edwards, una dintre membrele formației britanice Little Mix, a devenit mamă pentru prima oară în acest weekend. Anunțul a fost făcut chiar de către artistă pe contul său de Instagram.

„Bine ai venit pe lume, bebelușule 21/08/21”, a scris Edwards. De asemenea, aceasta a împărtășit cu fanii ei și două fotografii alb-negru cu copilul său. Cu toate acestea, spre dezamăgirea publicului, niciuna dintre ele nu dezvăluia chipul micuțului.

Perrie Edwards și iubitul său, fotbalistul britanic Alex Oxlade-Chamberlain au anunțat că vor deveni părinți în luna mai a acestui an.

„Sunt atât de fericită că mă aflu în această călătorie nebună alături de sufletul meu pereche. Eu +EL= Tu. De-abia aștept să te cunosc micutule Ox!”, a scris în urmă cu câteva luni Perrie Edwards pe Instagram. Cântăreața a publicat atunci și două imagini în care se afla alături de iubitul sau și în care își dezvăluia burtica de gravidă.

Primele zvonuri conform cărora Perrie Edwards și Alex Oxlade-Chamberlain ar forma un cuplu au apărut în noiembrie 2016. Cu toate acestea, cei doi și-au confirmat relația de-abia în 2017. Aceștia și-au făcut debutul în calitate de cuplu pe rețelele sociale în februarie 2017, când Edwards a postat o imagine în care îl săruta pe Oxlade-Chamberlain în fața Turnului Eiffel.

În ceea ce privește viața amoroasă a artistei, aceasta a avut în trecut o relație cu Zayn Malik, actualul partener al lui Gigi Hadid. Cei doi au fost împreună timp de patru ani, până în 2015, când Edwards a dezvăluit că fostul membru al formației One Direction a decis să pună capăt relației. Se pare că separarea nu a fost deloc una plăcută, Malik despărțindu-se de Perrie printr-un mesaj.

La rândul său, Zayn Malik a devenit tată pentru prima oară în toamna anului trecut. Deși el și partenera sa, Gigi Hadid, sunt extrem de rezervați când vine vorba de viața lor personală, cântărețul a făcut recent o serie de declarații inedite despre fiica sa, Khai, dar si despre modul în care viața s-a schimbat de când a devenit tată.

„Sincer, e minunat. Mulți dintre oamenii cu care am vorbit înainte ca ea să se nască îmi spuneau că o să fie o schimbare mare și lucruri de genul ăsta. Dar sincer, este un copil minunat. A fost chiar ușor pentru mine și Gigi. Și ea a făcut lucrurile ușoare pentru noi. Doarme foarte bine, îi place laptele. Pentru moment tot ce trebuie să facem este să o hrănim și să îi schimbăm scutecele. Mă bucur de asta, sigur”, a declarat cântărețul în cadrul emisiunii Valentine In The Morning.

Zayn a mărturisit că nu se aștepta să îi placă atât de mult rolul de tată. Artistul a dezvăluit și că înainte de nașterea fetiței sale, atenția sa era concentrată asupra propriei persoane, însă acum lucrurile s-au schimbat. „Aveam timp și pentru relație și alte lucruri, dar în principiu era despre mine. Faptul că a fost atât de ușor să mă adaptez este cu adevărat surprinzător pentru mine, pentru că ador să îmi petrec zilele cu ea, să stau cu ea, să ne relaxăm. Ne uităm la emisiuni pentru copii la televizor, pe Netflix, învăț poezii pentru copii, îi cânt. Este un ritm de viață cu adevărat diferit, dar a fost foarte ușor să mă adaptez. Cred că acesta este cel mai surprinzător lucru.”

