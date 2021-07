Cannes 2021: Cele mai spectaculoase ținute din a doua zi de festival

Cannes 2021 și-a intrat în drepturi, după ceremonia de deschidere. În cea de-a doua zi deja au avut premierele mai multe filme, au avut loc mai multe petreceri, și din ce în ce mai multe vedete și-au făcut apariția în micul oraș. Printre premierele notabile se numără cea pentru Tout S’est Bien Passe (Everything Went Well), de François Ozon, după un roman de Emmanuèle Bernheim, cu Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Hanna Schygulla, Éric Caravaca și Grégory Gadebois.

Și chiar acest film este cel care a adus-o la Cannes 2021 pe Sophie Marceau, care a strălucit, la 54 de ani, pe covorul roșu, purtând o impecabilă rochie grafică Valentino Couture, dar mai ales arătând că se simte bine în propria piele. Încă o lecție de stil pentru femeile care nu se mai pot considera neapărat tinere a dat-o Andie MacDowell, care a purtat o rochie Versace și pur și simplu a arătat fabulos, dovadă că nici vârsta (63 de ani), nici părul cărunt nu afectează spiritul unei femei plină de încredere în sine și gata să se distreze.

Din aceeași serie, pe care o salutăm, a femeilor care au depășit floarea vârstei dar arată mai bine ca oricând face parte și Isabelle Huppert, care a luat cu asalt covorul roșu de la Cannes 2021 într-o ținută all black de la Balenciaga, completată cu ochelari de soare, arătând nu doar bine, ci de-a dreptul mai cool decât multe alte prezențe la festival. La fel de cool s-a dovedit și Jane Birkin, prezentă la Cannes alături de fiica ei, Charlotte Gainsbourg, cea care își lansează aici chiar documentarul despre mama sa: Jane by Charlotte.

Și pentru că un supermodel rămâne întotdeauna un supermodel, și Eva Herzigova a făcut, la 48 de ani, o demonstrație de stil și încredere, purtând o ținută Alberta Ferretti formată din pantaloni și un top cu vedere laterală la sâni. Alberta Ferretti, de altfel, pare să aibă un moment de glorie la Cannes 2021 – și Leonie Hanne a ales o rochie verde, spectaculoasă, creată de celebra casă.

O obișnuită a festivalului, Diane Kruger a ales o rochie Armani Prive pentru cea de-a doua zi la Cannes 2021, accesorizând-o cu bijuterii Chaumet.

Și pentru că tot vorbim despre bijuterii, o altă prezență notabilă la una dintre petreceri a fost Catrinel Marlon, care este imaginea casei Chopard, și care a participat la o petrecere a brand-ului alături de Bella Hadid (foarte fresh într-o rochie Lanvin) și Isabelle Huppert. O altă petrecere, găzduită de Chanel, le-a reunit pe Tilda Swinton, purtând un bizar accesoriu negru peste un ochi, Marion Cotillard și Charlotte Casiraghi.

Dintre obișnuitele festivalului care au mai defilat pe covorul roșu la Cannes 2021 merită să le amintim și pe modelul Candice Swanepoel, impecabilă într-o rochie Etro, dar și pe Elena Lenina, una dintre excentricele de serviciu de la Cannes, care nu a dezamăgit cu apariția ei de-a dreptul hilară.

Foto: Profimedia

