Candace Bushnell, autoarea cărții „Sex and the City” vorbește despre regretul de a alege cariera în locul maternității

Renumita carte a lui Candace Bushnell, Sex and the City, s-a transformat într-un serial de mare succes, devenind în scurt o inspirație pentru mai multe femei din întreaga lume. Recent, autoarea a admis că regretă alegerea unei cariere în locul maternității, simțindu-se complet singură în urma divorțului.

Serialul produs de HBO urmărește povestea lui Carrie Bradshaw, o scriitoare din New York, care alege independența în locul maternității. Candace Bushnell, în vârstă de 60 de ani, a divorțat de Charles Askegard în 2012, moment în care a realizat importanța unei familii. „Când aveam în jur de 30-40 de ani nu m-am gândit la acest lucru. Apoi, când am divorțat aveam 50 de ani, și am început să văd impactul pe care l-a avut asupra mea faptul că nu am făcut copii. Văd că oamenii cu copii au o ancoră într-un mod în care cei fără copii, nu o au”, le-a spus aceasta celor de la Sunday Times.

Discutând cu Sunday Times Magazine, Candace a explicat că nu simțea nevoia să întâlnească bărbați în 2012, după divorț. Mutându-se în Connecticut, a admis că nu a făcut sex timp de cinci ani: „Nu este atât de mult când ajungi la vârsta mea. Cunosc femei care au rezistat mai mult timp.” Scriitoarea, care acum s-a întors la New York, trăiește între un apartament în Upper East Side și o casă în Hamptons.

Foto: Hepta

