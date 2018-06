A fost anunțat când va avea loc botezul Prințului Louis

Palatul Kensington a anunțat azi oficial data când va avea loc evenimentul, dar și locul unde se va desfășura botezul. Botezul Prințului Louis, al cincilea în ordinea succesiunii la tron, va avea loc pe 9 iulie, la The Chapel Royal, St James’s Palace, Londra. Botezul va fi oficiat de The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby.

The Chapel Royal este locul unde a fost botezat și Prințul George, în timp ce pentru botezul Prințesei Charlotte Ducele și Ducesa de Cambridge au ales Biserica St Mary Magdalene din Sandringham.

Kate Middleton și Prințul William au devenit părinți pentru a treia oară pe 23 aprilie. Prințul Louis a fost prezentat atunci tuturor, însă de la ieșirea din maternitate el nu a mai fost adus la evenimentele publice la care a participat și mama sa.

Ducesa de Cambridge a fost prezentă însă la mai multe evenimente, deși se află în concediu de maternitate. Aceasta a participat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, pe 19 mai, precum și la Parada organizată de ziua Reginei, weekend-ul trecut.

Kate Middleton a apărut în public alături de cei doi copii mai mari, Prințul George și Prințesa Charlotte la alte evenimente mai puțin oficiale, de exemplu la meciul caritabil de polo la care a participat și Prințul William. Având în vedere că au trecut aproape două luni de la nașterea Prințului Louis toată lumea se întreabă când va avea loc botezul acestuia și când îl vom vedea din nou alături de familia sa.

Dacă ne amintim de botezul celor doi copii mai mari, Prințul George și Prințesa Charlotte, putem observa că a existat mereu o perioada de 2-3 luni de la naștere până la botez. Prințul George, de exemplu, a fost botezat în octombrie, la trei luni de la naștere, în timp ce Prințesa Charlotte a fost botezată pe 5 iulie 2015, la două luni de la naștere.

Cât despre aparițiile în public ale Prințului Louis, se pare că este complet normal și recomandat ca acesta să fie ferit de spațiile aglomerate în primele luni de viață. Dr. Robin Jacobson a declarat pentru Town&Country că, de obicei, nou-născuții ar trebui feriți de evenimentele la care participă foarte multe persoane.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

