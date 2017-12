Cand nu il interpreteaza pe celebrul Jon Snow, Kit Harington… vinde brazi de Craciun in Scotia

Celebrul actor din serialul-fenomen „Game of Thrones”, Kit Harington, nu sta degeaba in perioadele in care nu este la filmari. Cel care il interpreteaza pe Jon Snow este, in aceasta perioada, in Scotia si… vinde brazi de Craciun!

Kit Harington a fost fotografiat acum cateva zile (de paparazzi si de fani foarte vigilenti) pe domeniul castelului detinut de parintii logodnicei sale, Wardhill Castle, din Scotia, carand cativa brazi uriasi.

A post shared by Kit Harington (@kitharingtonn) on Dec 9, 2017 at 7:15am PST

Se pare ca actorul ii ajuta pe cei care cumparau brazi sa si-i incarce in masini. In preajma sarbatorilor, se pare ca Harington a petrecut ceva timp la castelul viitorilor lui socri din comitatul Aberdeen.

Unii dintre fanii care l-au vazut pe Kit Harington au declarat pentru o publicatie locala ca au fost socati de aparitia sa acolo. „Parea foarte prietenos, dar nimeni nu l-a abordat pentru un selfie pentru ca era evident ca era acolo ca un membru al familiei si nu ca un actor celebru”, a declarat unul dintre ei.

Putem merge si noi in Scotia acum sa ne cautam un brad de Craciun?

Foto: Arhiva Revistei ELLE