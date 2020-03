Camilla Bowles lansează un hashtag pentru a atrage atenția asupra violenței domestice

Ducesa de Cornwall luptă deja de 10 ani împotriva violenței domestice, atât în Marea Britanie, cât și în jurul lumii. Iar acum a decis ca eforturile ei să fie remarcate și în mediul online. La festivalul Women of the World care va avea loc astăzi în Londra, Ducesa Camilla se va alătura unor organizații caritabile pentru a-și lansa campania digitală ce are ca scop conștientizarea violenței domestice.

#EveryonesProblem va fi preluat de organizațiile Refuge și SafeLives, alături de care Ducesa a lucrat mai mult timp, vrând să extindă discuțiile din jurul unui subiect pe care mulți încă îl consideră tabu. În discursul pregătit pentru conferința de astăzi, Camilla va vorbi despre munca ei, subliniind această problemă și motivele pentru care încă sunt multe lucruri de făcut în acest sens.

„Îmi este aproape imposibil să mă gândesc că oricare dintre prietenii mei ar putea trăi într-un mediu atât de îngrozitor, fără ca eu să știu asta, dar aceasta este puterea controlului coercitiv și a violenței acasă. Este caracterizată de tăcere, tăcerea celor care suferă, tăcere din partea celor apropiați, și tăcere din partea celor care ajută la perpetuarea abuzului”, va spune Camilla.

„Liniștea este corozivă; lasă femeile, copiii și bărbații cu povara rușinii. Îi privează de a vorbi despre ce li se întâmplă și îi privează de obținerea unui ajutor. Iar în unele cazuri tragice, acest lucru poate fi fatal”, va continua aceasta.

Biroul Național de Statistică al Marii Britanii a arătat că în 2018, 4,2% dintre bărbați și 7,9% dintre femeile din țară au suferit o formă de abuz domestic, adică 685.000 de bărbați și 1.3 milioane de femei. La o conferință organizată de SafeLives la Clarence House, din luna februarie, Camilla a spus că „abuzul domestic ne afectează pe toți”, și i-a îndemnat pe oameni să vorbească despre experiențele prin care au trecut: „Nimeni nu știe ce se întâmplă dincolo de uși închise. Nu contează cine ești.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro