Camila Cabello a furat din Palatul Kensington, iar William și Kate au avut cea mai bună reacție

Greg James, gazda BBC Radio 1, a vorbit cu Camila Cabello despre vizita lor la Palatul Kensington, dezvăluind gestul neașteptat făcut de artistă.

Cei doi au participat la evenimentul Radio 1’s Teen Heroes, iar Greg a provocat-o pe Camila să facă un lucru scandalos. Acesta i-a spus vedetei să fure un creion din palatul familiei regale.

În cadrul emisiunii Camila Cabello a confirmat spusele lui Greg James, „Și am spus, ‘Mă provoci?’ Și pur și simplu nu poți refuza a treia provocare. Dacă este ceva ce am învățat în viață, asta este. Așa că am făcut-o.”

Lucrurile nu s-au oprit însă aici, deoarece Greg James a decis să le spună celor de la palat de fapta sa. „Și apoi, tu i-ai spus unui om de la palat ce am făcut, ‘A furat un creion! Și eu mă gândeam ‘O, doamne!’. Și l-am pus în geanta mamei mele și ea mi-a spus, ‘Nu, trebuie să îl inapoiem. Trebuie să înapoiem creionul.'”

„I am sorry William and I am sorry Kate” 😂 @KensingtonRoyal@GregJames may have got @Camila_Cabello into a bit of trouble at the Palace 👀 pic.twitter.com/aKArMdD04H

— BBC Radio 1 (@BBCR1) November 26, 2019