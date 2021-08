Caitríona Balfe, actrița din serialul Outlander, a devenit mamă în secret

Actrița Caitríona Balfe, cunoscută publicului pentru rolul său din serialul Outlander, și soțul său, Tony McGill au devenit părinți pentru prima oară. Vestea a fost dată chiar de către Caitríona pe contul său de Instagram. Aceasta a împărtășit cu fanii săi o imagine alb-negru în care se poate vedea mâna băiețelului său. Pe lângă fotografie, actrița a scris și un mesaj emoționant, în care a vorbit despre situația dramatică în care se află acum femeile și copiii din Afganistan, încurajându-și fanii să susțină diverse organizații non-guvernamentale precum World Child Cancer, Choose Love, Unicef sau UN Refugee Agency.

„Am stat departe de rețele sociale pentru o perioadă pentru că mi-am oferit timpul necesar pentru a da naștere acestui omuleț. Suntem extrem de recunoscători pentru acest suflețel care ne-a ales să îi fim părinți”, a scris Balfe pe contul său de Instagram.

Aceasta a mărturisit și că deja se gândește la viitorul copilului său, întrebându-se constant „cine va deveni, unde va ajunge și ce va face în această călătorie a vieții.”

Caitríona Balfe a făcut referire și la situația dramatică din Afganistan, aceasta recunoscând că ea și copilul său sunt privilegiați să trăiască într-o țară sigură, ce le oferă o sumedenie de oportunități.

Caitríona Balfe și producătorul muzical Tony McGill s-au căsătorit în 2019. Într-un interviu acordat site-ului Inquirer.net., actrița a făcut o serie de mărturisiri inedite despre nunta sa, dar și despre relația pe care o are cu Tony.

„Singurul lucru pe care îl pot spune despre nunta mea e că am reușit să o strecor într-un weekend în care filmam. Cea mai frumoasă parte a ceremoniei a fost faptul că am avut alături de mine prietenii apropiați și familia”, a declarat actrița. „Vreau doar să fiu fericită în această viață. Vreau să fiu sănătoasă. Sunt norocoasă că am un job pe care îl iubesc. Sunt norocoasă că am găsit pe cineva care mă face fericită. Atâta timp cât pot menține aceste două lucruri, o să fiu bine”, a concluzionat Caitríona în interviul acordat anul trecut.

Citește și:

Colin Jost a confirmat faptul că el și Scarlett Johansson vor deveni părinți

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro