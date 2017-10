Cadoul inedit pe care Dana Rogoz i-l face in fiecare an fiului ei

Invitata in emisiunea “Dincolo de aparente”, Dana Rogoz i-a povestit Florentinei Fantanaru cateva detalii din viata ei de familie, vorbind deschis despre sotul ei, Radu, baietelul ei, Vlad, despre momentele grele din copilarie, despre relatia cu Marian Rilea, despre ambitiile ei, dar si despre cea mai noua pasiune a sa, chitara

“Avem o relatie foarte lunga, de 13 ani, am evoluat impreuna cumva, nu e ceva ce se poate explica in cuvinte”, povesteste Dana despre sotul ei, completand: “Am fost doi oameni care n-au avut secrete. Din afara nu cred ca parem foarte potriviti, tocmai pentru ca suntem cumva diferiti. Dar din afara. Cand suntem doar noi doi, semanam din multe puncte de vedere”.

Atingand si subiectul copilariei, actrita ii va marturisi Florentinei: “M-am maturizat prematur. Iti dai seama ca ai imbatranit, in momentul in care foarte multa lume iti spune – vai, dar arati mult mai tanara! -”. Totodata, Dana Rogoz va vorbi si despre modul in care i s-a schimbat viata odata cu o alta copilarie: cea a baietelului ei, Vlad.

“Vlad primeste foarte multe jucarii de la mama. In general, copiii din ziua de azi primesc multe jucarii, asa ca noi, parintii, de ziua lui, nu-i mai luam jucarii, ci in fiecare an ii luam cate un tablou, ca la 18 ani sa aiba o colectie de 18 tablouri. Oricum restul familiei ii cumpara jucarii”, ii va marturisi Dana Florentinei in emisiunea care se va difuza sambata de la ora 13, la Antena Stars.

Foto: Instagram