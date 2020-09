Brooke Shields arată spectaculos în costum de baie la 55 de ani

Brooke Shields ne demonstrează că trebuie să ne simțim bine în corpul nostru la orice vârstă! Recent, actrița în vârstă de 55 de ani a împărtășit cu urmăritorii ei de pe Instagram o serie de fotografii în costum de baie realizate de colega ei, Helena Christensen.

În fotografiile alb-negru, îi putem admira corpul armonios într-un costum de baie întreg negru. Aprecierile din partea fanilor nu au întârziat să apară, dar dincolo de asta, actrița transmite un mesaj important, și anume că nu vârsta contează, ci felul în care te simți și că nu ar trebui să ne fie frică să ne arătăm corpul așa cum este el. „O prietenă minunată și o colaboratoare de vis. Îți mulțumesc că ai crezut în viziunea mea și m-ai ajutat să o aduc la viață”, a scris Brooke Shields, alături de fotografiile impresionante făcute de Helena Christensen.

Acum câteva zile Brooke Shields a publicat o altă fotografie cu ea în costum de baie.

Brooke Shields s-a remarcat la începutul carierei ca model în urma unor campanii pentru Calvin Klein. Brooke Shields a apărut în prima ei campanie pentru denim Calvin Klein în 1980, iar la vremea respectivă avea 15 ani.

Brooke Shields a fost căsătătorită cu jucătorul de tenis Andre Agassi între 1997-1999. Din 2001, ea e căsătorită cu scenaristul Chris Henchy. Cei doi au împreună două fete, Rowan Francis, în vârstă de 17 ani, și Grier Hammond, de 14 ani.

Chiar dacă la prima vedere am crede că Brooke Shields a apelat la operații estetice, actrița a dezvăluit în trecut în cadrul emisiunii Watch What Happens Live că îi este frică de operații estetice. Însă, ea a a apelat la un tratament corporal care se numește warm sculpting, o procedură non-invazivă prin care sunt folosite lasere pentru a arde celulele adipoase.

