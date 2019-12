BRomania, declarații despre împlinirea visului său

BRomania este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din industria de divertisment online, însă dincolo de clipurile amuzante, Matei Dima și-a dorit dintotdeauna să fie regizor.

Acesta a studiat la o facultate de teatru din Los Angeles și apoi a revenit în România, unde a adus pentru prima dată conceptul de entertainment în online. După succesul pe care l-a avut cu serialul L-a Seral, BRomania pregătește două producții cinematografice, îndeplindu-și astfel visul.

Debutul regizoral al lui Matei, filmul de comedie „5 GANG, un altfel de Crăciun”, va avea premiera în cinematografele din ţară pe 27 decembrie, fiind un vis devenit realitate, în care a crezut și pentru care a muncit constant: „Îmi doream de mic să fac asta, de când am văzut primele filme cu Van Damme sau primele filme cu Chuck Norris. Nu am avut alt vis, mereu am zis că vreau să fac entertainment.”

„Mi-am dorit dintotdeauna să fac un film. În timp ce eram pe platoul din Statele Unite pentru filmul „Miami Beach”, alături de Codin Maticiuc, mi-a venit ideea pentru filmul „5GANG: Un Altfel De Crăciun'. M-am întors în țară și am început imediat să îl scriu alături de Vali Dobrogeanu și Radu Alexandru. Am început în mai și sunt bucuros că pe 27 decembrie va fi în în cinematografe.”

Matei consideră că este momentul perfect pentru lansarea filmului „5GANG: Un Altfel De Crăciun” în România, pentru că vine într-un moment în care este nevoie de mai multă comedie în industria cinematografică:

„Trebuie să începem de undeva cu filmele comerciale, pentru că sunt foarte mulți oameni doritori să le consume. Este un moment bun pentru a face filme de comedie în România pentru consumul larg.”

Bromania a declarat că se inspiră în fiecare zi pentru scenarii și personaje noi, pe care le adaptează în funcție de context. „Îmi fac mereu notițe din întâmplări zilnice și fiecare idee intră într-o anumită zonă. O idee poate fi spusă pe scenă, una într-un sketch, în timp ce alta poate fi o replică pentru un personaj pe care vreau să-l dezvolt într-un film.”

