Britney Spears nu mai vrea să urce pe scenă și are un mesaj dur chiar pentru familia ei

Britney Spears promite să nu mai concerteze în viitorul imediat următor pe nicio scenă, atâta timp cât tatăl ei rămâne responsabil de tutela ei.

Vedeta a scris sâmbătă o postare lungă pe Instagram, prin care a exprimat în sfârșit pe pagina ei de social media cum se raportează la modul în care a fost obligată să trăiască în ultimul deceniu.

„Această tutelă mi-a ucis visele … așa că tot ce am este speranță și speranța este singurul lucru din această lume care este foarte greu de ucis …', a scris ea.

Britney a început prin a spune cum o fac să se simtă comentariile răutăcioase legate de clipurile în care ea dansează prin casă. „Pentru aceia dintre voi care aleg să-mi critice clipurile de dans… țin să spun că nu voi concerta pe nicio scenă în curând, atâta timp cât tatăl meu se ocupă de ceea ce port, spun, fac sau gândesc 🚫🙅🏼‍♀️ 🚫 !!! ! Am făcut asta în ultimii 13 ani… Prefer să postez videoclipuri DA din sufrageria mea, în loc de pe o scenă din Vegas, unde unii oameni erau așa de sparți că nici măcar nu puteau da mâna cu mine.”

Vedeta a mai scris că refuze să se mai machieze la greu și să urce pe scenă pentru a cânta remixuri ale unor piese vechi, în loc să-i fie permis să interpreteze cântece noi. Ea a mai subliniat și că o deranjează că sora ei, Jamie Lynn Spears, a cântat una din piesele ei într-un omagiu la Premiile Radio Disney Music 2017.

Britney a încercat să clarifice și cum a făcut-o să se simtă documentarul despre ea care a apărut recent, făcând cel mai probabil referire la Framing Britney Spears, lansat la începutul anului. „Nu mi-a plăcut felul în care documentarele redau momente umilitoare din trecut… Am depășit toate astea de mult!!!!”

„Și pentru femeile care spun că este ciudat cum mai cred eu în basme … go fuck yourself 🖕🏼 !!!!!”, a continuat ea. „Așa cum am spus … speranța este tot ce am acum… noroc că încă mai postez ceva… dacă nu-ți place ce vezi, nu mă urmări !!! Oamenii încearcă să omoare speranța, deoarece speranța este unul dintre cele mai vulnerabile și fragile lucruri care există !!!! Mă duc să citesc un nenorocit de basm acum !!!! Psss dacă nu vrei să-mi vezi fundulețul dansând în sufrageria mea sau nu este la înălțimea standardelor tale… citește mai bine o nenorocită de carte 📕 !!!!!”

Foto: Arhiva ELLE

