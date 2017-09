Brigitte Macron: Tinutele Primei Doamne a Frantei pentru vizita la New York

Luni, Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si sotia lui, Brigitte Macron, au ajuns la New York, cu ocazia unei conferinte a Natiunilor Unite. Brigitte Macron a fost fotografiata in cateva ocazii precum vizitarea memorialului pentru victimele de la 11 septembrie 2001 sau vizitarea Statuii Libertatii – aceasta a purtat tinute potrivite cu evenimentele, elegante si stylish. Iata cateva dintre outfit-urile Primei Doamne a Frantei in New York!

Foto: Hepta, Instagram