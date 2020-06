Brandul lui Reese Witherspoon, Draper James, a fost dat în judecată

Firma de haine Draper James care îi aparține actriței Reese Witherspoon a fost dată în judecată de un grup de femei din California, din cauza unui concurs din aprilie care a strârnit controverse.

Compania a oferit rochii gratis profesoarelor în mijlocul pandemiei de coronavirus, însă nimeni nu s-a așteptat la un număr de participanți de aproximativ un milion, care și-au lăsat toate datele pentru a participa la acest concurs. După ce compania a clarificat că există un stoc de 250 de rochii, profesoarele s-au întors împotriva lor. Prin urmare, grupul de profesoare implicate în proces a presupus că această companie ar fi vrut să folosească informațiile postate de profesori în scop de marketing, însă avocatul companiei a negat această acuzație.

Pe data de 2 aprilie, pagina de Instagram Draper James a anunțat faptul că se vor oferi rochii gratis pentru profesoare drept semn de mulțumire pentru munca depusă. „Dragi profesoare, dorim să vă mulțumim. Pe perioada acestei carantine am văzut că ați muncit mult mai mult pentru a ne educa copiii. Așadar, în semn de recunoștință, Draper James dorește să le dăruiască profesoarelor o rochie gratis”, a descris compania în postare. În continuare, anunțul a precizat și faptul că există un stoc limitat și că vor fi anunțați câștigătorii pe 7 aprilie.

Pentru a se înscrie, profesorii au trebuit să completeze un formular, în care se cereau următoarele: „informațiile de contact, informația de identificare ca angajat al educației, poză cu ID-ul de școală, nivelul și subiectul predat, dar și numele școlii și statul.” Problema majoră a fost că nimeni nu s-a așteptat la un număr așa mare de participanți, iar compania nu a putut face față.

Conform publicației The New York Times, formularul s-a blocat aproape imediat și odată cu închiderea aplicației, aceasta a înregistrat aproape un milion de profesoare care au aplicat. Acest număr a fost mult peste capacitatea companiei, care propunea doar un stoc de 250 de rochii. Însă, pentru a încerca să împace pe toată lumea, Draper James le-a oferit și celorlalte participante care nu au câștigat un discount de 30%, conform sursei The New York Times.

Drept urmare, compania se luptă acum cu acest proces susținând faptul că acest concurs a fost unul cu intenții bune pentru a onora comunitatea de profesori, aceștia având informația stocului limitat de la bun început.

