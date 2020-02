Bradley Cooper și Irina Shayk, din nou împreună la 7 luni de la despărțire

Bradley Cooper și Irina Shayk s-au întâlnit duminică la decernarea Premiilor BAFTA și au participat la petrecerea the British Vogue and Tiffany & Co. Fashion and Film Party, organizată după eveniment.

Cei doi au părut să se simtă foarte bine unul în compania celuilalt, dovadă stând și faptul că au acceptat să se pozeze împreună, alături de ei fiind și Edward Enninful, redactorul șef British Vogue.

Bineînțeles, fanii celor doi au reacționat rapid după apariția imaginii, lansând tot felul de speculații cu privire la împăcarea celor doi. Însă, se pare, că nu este vorba de o împăcare, ci doar de faptul că cei doi au rămas foarte buni prieteni după despărțire.

În luna ianuarie Irina Shayk a vorbit în cadrul unui interviu pentru British Vogue despre greutățile prin care trece ca mama singură, precum și despre relația pe care a avut-o cu actorul timp de patru ani. „Cred că în toate relațiile ajungi să îți expui și părțile bune și părțile rele – este natura firii umane”, a declarat Irina Shayk despre Bradley Cooper. „Două persoane minunate nu formează automat un cuplu perfect. Cred că am fost foarte norocoși să experimentăm ceea ce am avut împreună. Viața fără B. este complet diferită”, a adăugat modelul.

Aceasta a vorbit cu sinceritate și despre greutățile pe care le are fiind o mamă singură. „Este greu să găsești un echilibru fiind o mamă singură, care lucrează și întreține familia. Crede-mă, sunt zile în care mă trezesc și mă gândesc, ‘O doamne, nu știu ce să fac, mă destram.'”

Irina Shayk și Bradley Cooper au format un cuplu timp de patru ani și au împreună o fiică, Lea De Seine. Cei doi nu au vorbit despre relația lor în această perioadă, modelul declarând în urmă cu un an că preferă să aibă în continuare o viață privată.

„Am o mulțime de prieteni care își arată viața personală pe Instagram sau în social media, foarte public. Îi admir și cred că este minunat – dar cred că este vorba despre o alegere personală. Munca îmi cere să fiu mereu expusă, așa că mi-am dorit ca viața privată să fie liniștită. De aceea se numește (viață) personală, pentru că este ceva pentru tine și familia ta și sunt foarte fericită cu asta”, a declarat Irina pentru Glamour UK.

