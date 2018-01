Bradley Cooper a scris în adolescență un articol despre relația sa cu cea mai bună prietenă

Ți-ai fi imaginat vreodată că Bradley Cooper, faimosul actor care are o relație cu Irina Shayk, și-ar fi dorit să fie jurnalist? Se pare că în adolescență Bradley Cooper a scris pentru un ziar, iar o poveste publicată de el a devenit motiv de amuzament pentru fanii acestuia.

Tommy Rowan, jurnalist la Philadelphia Inquirer a publicat pe Twitter un material din perioada în care Bradley era un simplu adolescent. Cooper a scris atunci o poveste despre el și prietena lui cea mai bună, explicând care este relația acestora.

Intern Bradley Cooper, age 18, wrote in his first @PhillyDailyNews story: „Can best friends who are of the opposite sex hook up with each other without destroying their friendship? In my case, yes . . . so far.” Bold. pic.twitter.com/DDyKIFtNqM

