Brad Pitt vorbește despre masculinitatea toxică

După anunțul separării în 2016, atât Brad Pitt, cât și Angelina Jolie au avut o perioadă în care nu s-au mai implicat în proiecte cinematografie.

Această pauza s-a încheiat pentru amândoi, iar Brad Pitt are chiar două filme care pot fi văzute de fani anul acesta. Once Upon a Time in Hollywood este deja în cinematografe, iar Ad Astra are premiera la Festivalul de Film de la Veneția.

În conferința de presă, Brad Pitt a recunoscut că acceptarea acestui proiect, în care relația tată-fiu este în centrul atenției, l-a făcut să se gândească mai bine la propriile păreri despre masculinitate și despre rolurile bărbaților.

„Retrospectiv, mă uit la conversațiile noastre de la început, ale mele cu James (Gray, regizorul filmului), și lucrul despre care vorbeam, fără să punem etichete, era această definiție a masculinității. Să crești într-o perioadă în care am fost învățați să fim puternici, să nu arătăm slăbiciune, să nu acceptăm să nu fim respectați și așa mai departe, are cu siguranță o valoare, în ideea că intri în această lume și te descurci, însă există și o barieră, care s-a creat prin acceptarea acestui sine, deoarece îți negi, într-un fel, durerile sau lucrurile care te fac să simți rușinea, fie ea reală sau imaginată și regretele”, a declarat actorul la conferința de presă potrivit ET.

„Uitându-ne în urmă, ne-am întrebat: să fii mai deschis te ajută să ai o relație mai bună cu cei dragi, cu părinții tăi, cu copiii tăi și cu tine însuți?”, a adăugat acesta.

În noul film, Ad Astra, Brad Pitt joacă rolul lui Roy McBride, un astronaut care trebuie să călătorească pe Neptun pentru a-și găsi tatăl dispărut, înainte ca acțiunile acestuia să provoace o catastrofă pe Pământ.

Brad Pitt a vorbit în cadrul conferinței și despre Premiile Oscar, dezvăluind că momentan își dorește doar să scoată acest film. „În fiecare an văd talente incredibile recunoscute și talente incredibile care nu primesc aceeași recunoaștere. Și ceea ce simt eu, este că atunci când vine rândul tău este minunat, iar când vine rândul altcuiva este la fel de minunat pentru că de obicei este vorba despre un prieten.”

În cadrul aparițiilor sale în Veneția, fotografii au reușit să surprindă și noul tatuaj al lui Brad Pitt, realizat chiar lângă poemul lui Rumi, dedicat Angelinei Jolie.

Acum, lângă acest poem realizat în urmă cu 5 ani, cu ocazia căsătoriei celor doi, se află și un tatuaj cu un bărbat și umbra sa.

