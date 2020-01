Brad Pitt și Jennifer Aniston, împreună și după decernarea Globurilor de Aur

Brad Pitt și Jennifer Aniston au participat la petrecerea organizată de Netflix după decernarea Globurilor de Aur la hotelul Beverly Hilton.

Potrivit unor surse citate de E! News, cei doi au purtat câteva discuții în privat, însă au petrecut cea mai mare parte a serii separat. Pitt a stat alături de Leonardo DiCaprio, colegul său din filmul Once Upon a Time … in Hollywood, și Martin Scorsese și Robert De Niro, în timp ce Aniston s-a bucurat de compania actriței Sandra Bullock.

La Globurile de Aur 2020, Aniston a participat în calitate de prezentatoarea a unuia dintre premii, în timp ce Pitt a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor dintr-un rol secundar într-un film, premiul pe care l-a și câștigat.

„Brad era într-o dispoziție excelentă și a socializat cu toată lumea, dar mai puțin cu Jennifer Aniston, care a preferat să stea mai departe de fostul ei soț”, a mai declarat sursa citată de E!.

„S-au salutat rapid. Jen a sosit după Brad. Chiar dacă întâlnirea lor a fost scurtă, ei erau prietenoși și fericiți să se întâlnească acolo”, mai precizează sursa. „Și în cadrul petrecerii au stat împreună, dar pentru foarte scurt timp. Nu au vrut să pară că este un lucru important faptul că sunt la aceeași petrecere și în aceeași cameră. Au încercat să fie discreți. Brad a plecat destul de repede de la petrecere”.

Pe covorul roșu de la Globurile de Aur, Brad Pitt a fost întrebat de reporterii Entertainment Tonight despre speculațiile cu privire la reîntâlnirea cu fosta lui soție. „A doua cea mai importantă reuniune a anului? Înțeleg. Sigur că o să mă întâlnescu cu Jen, este o bună prietenă a mea”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

