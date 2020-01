Brad Pitt recunoaște că a mințit în discursul său de la SAG Awards

Ceremonia SAG Awards a fost plină de momente importante, în centrul atenției fiind atunci Brad Pitt.

Acesta s-a întâlnit cu Jennifer Aniston în culise, iar imaginea cu cei doi a devenit virală, însă Brad Pitt a atras atenția tuturor și în timpul discursului de acceptare a premiului Cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din Once Upon a Time… in Hollywood.

„Voi adăuga asta la profilul meu de Tinder”, a spus actorul în discursul său, această frază fiind cea care a atras atenția tuturor. În plus, se pare că datorită discursului său, a crescut numărul celor care folosesc aplicația de dating.

„Știai că numărul celor care folosesc Tinder a crescut brusc din cauza ta?”, l-a întrebat recent un reporter pe Brad Pitt.

Răspunsul lui Brad Pitt i-a dezamăgit însă pe fani, actorul mărturisind că a mințit în cadrul ceremoniei SAG Awards. „Nu sunt acolo (pe Tinder)”, a mărturisit acesta în cadrul Santa Barbara International Film Festival, explicând că pur și simplu i s-a părut amuzant să spună asta. „Nici măcar nu știu cum funcționează. A sunat amuzant pentru mine.”

Desigur, era greu de crezut că actorul ar fi avut nevoie de această aplicație pentru a avea o relație. În plus, toată lumea a sperat că după întâlnirea de la SAG Awards, Jennifer și Brad se vor împăca.

„Brad și Jennifer… dragostea este mai bună a doua oară!”, „Brad Pitt și Jennifer Aniston sunt meniți să fie împreună”, au fost mesajele scrise de fani pe Twitter.

Deși Brad Pitt nu a infirmat faptul că ar putea avea candva o relație cu Jennifer, se pare că el este mulțumit ca în prezent să fie doar prieteni. „Sunt foarte naiv și voi rămâne așa”, a răspuns actorul atunci când a fost întrebat ce crede despre zvonurile potrivit cărora s-ar împăca cu fosta sa soție.

