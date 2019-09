Brad Pitt recunoaște că a avut nevoie de ajutor după despărțirea de Angelina Jolie

Într-un interviu acordat celor de la The New York Times, Brad Pitt, în vârstă de 55 de ani, recunoaște că după despărțirea de Angelina Jolie a avut nevoie de ajutor specializat. Mai exact, el a fost nevoit să meargă la Alcoolicii Anonimi timp de un an.

„Am luat lucrurile așa cum au venit, așa că am renunțat la băutură. Să îi alături pe toți acești bărbați, care stau lângă tine, sunt sinceri și deschiși într-un mod în care eu nu sunt. Era un loc sigur în care nimeni nu te judeca.”

În ciuda notorietății de care se bucură Brad Pitt, niciunul dintre cei cu care a fost în acest grup de sprijin pentru dependenții de alcool, nu a povestit presei nimic din ceea ce Brad a spus. „A fost chiar o ușurare pentru mine să îmi expun toate părțile negative în fața lor”, a declarat Brad Pitt.

În anul 2017, Brad Pitt a declarat pentru GQ Style faptul că încă din liceu s-a confrunat cu dependența de alcool. „Fugeam de propriile sentimente. Sunt fericit că acum am scăpat de asta. Dar în ultimul an, lucrurile nu au stat chiar așa. Am băut prea mult. Și a devenit o problemă. Și mă bucur că a trecut jumătate de an de când n-am mai băut.”

Brad Pitt a mai vorbit și despre familia lui, dar și cum reușește să facă față problemelor. „Aveam probleme în familie. Adevărul este că noi toți ne confruntăm cu tristețe, durere și pierderi. Ne petrecem foarte mult timp ascunzând asta, dar de fapt, este în tine. Așa că, deschide-ți sufletul.”

Odată cu înaintarea în vârstă, el a început să aprecieze mult mai mult necesitatea de a-și asuma latura vulnerabilă, dar și de a recunoaște momentele grele prin care trece. „În anii ’90, toată atenția era îndreptată asupra mea. A fost chiar inconfortabil pentru mine. Am devenit un singuratic și m-am neglijat.”

„Sunt recunoscător pentru faptul că am fost capabil că fac lucrurile pe cont propriu. Pare o negare a acestei părți mai slabe care se află în tine, care trece prin probleme, chiar dacă este vorba despre stări normale, pe care toți le simțim la un moment dat. Cu siguranță cred că nu poți să ajungi să te cunoști cu adevărat până când nu vei accepta toate aceste lucruri”, a mai spus Brad Pitt.

Despărțirea dintre Brad Pitt și Angelina Jolie a uimit pe toată lumea. Cei doi au decis să se despartă în anul 2016. După separare, ei au hotărât să nu se mai implice în alte proiecte de cinematografie o perioadă de timp, ci să se ocupe de creșterea celor șase copiii pe care îi au împreună, Maddox, Pax, Zahara, Shilo, Knox și Vivienne. Acum, Brad Pitt joacă rolul lui Roy McBride, într-un nou film, Ad Astra.

