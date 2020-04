Brad Pitt prezintă vremea în cadrul unui show online

Brad Pitt a avut o apariție neașteptată în cadrul show-ului Some Good News prezentat de John Krasinski. Emisiunea lui John transmisă online, chiar de la el de acasă, încearcă să aducă oamenilor zâmbetul pe buze, în această perioadă de izolare. Și, aparent, chiar reușește să înveselească oamenii cu ajutorul invitațiilor săi. Într-unul dintre cele mai recente episoade, Brad Pitt apare pe post de prezentator de meteo, iar asta i-a încântat pe fanii actorului.

„Ar trebui să vedem cum e vremea. Brad, cum arată acolo?”, a spus John în timpul emisiunii. Iar răspunsul la întrebarea sa a venit dintr-un fragment din filmul Once upon a time în Hollywood. Fragmentul îl prezintă pe Brad Pitt, actorul din rolul secundar al filmului, ieșind pe fereastră și analizând starea vremii. „Arată destul de bine”, spune Brad.

În același episod, John i-a avut invitați și pe Billie Eilish, Jonas Brothers, Chance the Rapper și Rainn Wilson. Nick, Joe și Kevin Jonas au bucurat publicul cântând, iar Chance a dansat pe melodia sa, All we got.

La finalul emisunii, publicul s-a bucurat de prezența lui Billie Eilish. Acesta însă, nu a apărut singură, ci alături de fratele său, Finneas, cu care a cântat celebra melodie Bad guy.

„Vă mulțumesc că ați venit la balul din 2020. S-a întâmplat. Copiii ăștia tocmai au participat la bal”, a spus Krasinksi după ce cei doi frați au terminat de cântat. „Sunteți cei mai tari. Vă ador. Am fost fanul vostru întotdeauna”.

