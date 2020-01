Brad Pitt a purtat cu mândrie un ecuson cu numele său la Oscar Nominations Luncheon 2020

Brad Pitt este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, iar pe lângă talentul său, ar trebui să îl apreciem și pentru simțul umorului. Și spunem asta deoarece el a fost extrem de mândru să poarte ecusonul cu numele său la Oscar Nominees Luncheon, un eveniment care a avut loc la Ray Dolby Ballroom și a reunit toți nominalizații la Premiile Oscar 2020.

Pe lângă numele său, pe acel ecuson mai era scrisă și categoria la care Brad Pitt este nominalizat anul acesta, și anume Cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din filmul Once Upon a Time In Hollywood.

Cu toate astea, rămâne să ne întrebăm dacă el va purta ecusonul și la decernarea premiilor Oscar care va avea loc pe 9 februarie în Los Angeles.

Fanii actorului au fost extrem de surprinși și nu au putut să nu se amuze pe seama gestului lui Brad Pitt pe conturile lor de Twitter. „Îmi place că Brad Pitt a purtat un ecuson la Oscars Nominee Luncheon”, „Bună, numele meu e Brad Pitt, în caz că nu ai văzut pe ecuson”, „Brad Pitt purtând un ecuson la Oscars Luncheon e cel mai bun lucru de pe ziua de azi”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Love that Brad Pitt wore a name tag at the Oscars Nomineee Luncheon today. pic.twitter.com/sFiPgRAeHW — Maggie Carlo (@KOCOMaggie) January 28, 2020

„Hi, my name is Brad Pitt, in case you didn’t see the name tag.” – Brad Pitt to Cynthia Erivo pic.twitter.com/AuvPrqnqno — Francesca Bacardi (@OriginalFresca) January 28, 2020

Brad Pitt’s name tag at the Oscars luncheon deserves its own Oscar pic.twitter.com/mIyjmbmGc6 — Jamie Blynn (@jamieblynn) January 28, 2020

Brad Pitt wearing a name tag at an Oscars lunch is my favorite thing today pic.twitter.com/sokWM4aYPL — Judy Carter (@justjudycarter) January 28, 2020

Imagine meeting Brad Pitt — and he’s wearing a name tag, identifying him as „Brad Pitt.” pic.twitter.com/l6s7E2CM51 — Stacy Lambe (@sllambe) January 28, 2020

În urmă cu o săptămână a avut loc SAG Awards, unde Brad Pitt a câștigat premiul pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar pentru interpretarea din Once Upon a Time In Hollywood. El a avut un discurs care va rămâne în atenția fanilor pentru mult timp deoarece pe lângă mulțumirile către colegii săi, el a vorbit și despre profilul de Tinder. „Voi adăuga asta la profilul meu de Tinder. Mulțumesc frații și surorile mele. Acest lucru înseamnă mai mult decât vă puteți imagina. Aș vrea să știți că urmăresc totul. Mă uit la voi toți și munca a fost incredibilă, așa că vă mulțumesc.”

Pe lângă asta, el s-a întâlnit în culise cu Jennifer Aniston, iar imaginile cu ei au devenit extrem de repede virale deoarece fanii lor s-au gândit la o posibilă împăcare a cuplului.

Foto: Hepta

