Brad Falchuk dezvăluie motivul pentru care a așteptat să se mute cu Gwyneth Paltrow

Brad Falchuk a acordat un interviu celor de la WSJ Magazine în care discută despre noul său contract cu Netflix, dar și despre căsnicia cu Gwyneth Paltrow. „Există o versiune făcută de media despre relația noastră, dar noi doar pregătim cina. Sau ea îmi pregătește micul-dejun. Asta este tot. Suntem un cuplu perfect normal”, a spus producătorul, insistând că relația dintre cei doi nu este deloc plină de glamour, așa cum se vehiculează în presă.

„Gwyneth este foarte tare. Îmi spune mereu să mă relaxez. La sfârșitul zilei suntem în pat împreună și nimic din lumea exterioară sau opiniile oricărei persoane nu ajung la noi, nu înseamnă nimic.”

Deși Brad și Gwyneth se apropie de aniversarea de un an a căsniciei, nu au locuit până acum împreună. „Mă mut în septembrie. Am luat lucrurile foarte încet. Divorțul este groaznic, chiar și atunci când este lucrul corect ce trebuie făcut. Și este foarte greu pentru copii”, a continuat Brad. Gwyneth Paltrow are doi copii cu Chris Martin, iar Brad Falchuk are tot doi copii cu fosta lui soție, Suzanne Fachuk.

„Toată acea lume a faimei este lumea ei. Dacă trebuie să fac o rezervare pentru cină în Roma, este foarte simplu. Când ajungem acolo nu ne cunoște nimeni. Îmi pot trăi viața anonim în lume.”

Anul trecut, Gwyneth Paltrow a dezvăluit în cadrul unui interviu că, după despărțirea de Chris Martin, nu știa dacă se va mai căsători vreodată, însă apoi l-a întâlnit pe Brad Falchuck și lucrurile s-au schimbat complet. Actrița câștigătoare a unui premiu Oscar s-a căsătorit în luna septembrie a anului trecut cu Brad Falchuck, co-producătorul serialelor „American Horror Story' și „Glee', ceremonia fiind una intimă, în Hamptons.

„Consider că mariajul este o instituție frumoasă, nobilă, pentru care trebuie să faci eforturi', a spus Gwyneth. „Pentru că nu cred că te căsătorești și asta este tot – cred că este doar începutul. Creezi această a treia entitate, a treia ființă de care trebuie să ai grijă.'

Foto: Arhiva Revistei ELLE

