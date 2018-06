Blue Ivy, reacție amuzantă la imaginile difuzate în timpul concertului părinților ei, Beyonce și Jay-Z

Blue Ivy, fiica cea mare a lui Beyonce și Jay-Z, a fost prezentă la concertul On the Run II din Londra. Aceasta s-a distrat în timpul concertului, însă în momentul în care au apărut mai multe clipuri video în care părinții ei erau în ipostaze romantice, ea a fost vizibil stânjenită.

Blue Ivy at Beyoncé & Jay-Z's show in London a few days ago. 💙 (June 15, 2018) pic.twitter.com/iinsklTNFX

Blue Ivy, în vârstă de șase ani, încerca să se ascundă atunci când imaginile erau prea stânjenitoare, iar aceste momente amuzante au fost surprinse de fani. Ea verifica din când în când dacă aceste filmulețe au dispărut, însă în restul timpului ea s-a bucurat de muzică și a dansat.

Blue showing her friends how it's done 😂💙 (June 15, 2018) pic.twitter.com/NO1f1OTLSx

