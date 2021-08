Bill Gates și Melinda Gates au divorțat în mod oficial. Ce a obținut soția miliardarului în urma divorțului

La începutul lunii mai, Bill Gates și Melinda Gates au anunțat pe conturile personale de Twitter că relația lor a luat sfârșit și că au decis să divorțeze.

„După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului nostru. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă. Vom continua să credem în această misiune și vom continua să lucrăm împreună la această fundație, însă nu credem că mai putem crește împreună în relația de cuplu în următoarea fază a vieților noastre. Solicităm respectarea intimităţii noastre şi a familiei noastre în timp ce începem această nouă viață”, se arăta într-o declaraţie comună.

Divorțul celor doi a fost finalizat ieri, după ce un judecător a semnat actele de divorț. Conform informațiilor obținute, Melinda nu a cerut suport financiar din partea fostul său soț și a decis să își păstreze numele de familie. Cum cei doi nu aveau un contract prenupțial, bunurile acestora vor fi împărțite pe baza unui contract de separare agreat de către amândoi. Instanța a considerat că împărțirea proprietăților este „corectă”. În plus, nici cei trei copii ai cuplului, Rory John, Phoebe Adele și Jennifer Katharine nu vor primi pensie alimentară, toți având peste 18 ani.

Bill Gates se situează în prezent pe locul 4 al celor mai bogaţi oameni din lume, conform revistei Forbes. Averea sa, la data de 3 mai 2021, era estimată la valoarea de 130,5 miliarde de dolari.

În urmă cu trei luni, acesta a recunoscut că în 2000 a avut o relație sexuală „inadecvată” cu o angajată Micrsoft. Aventura a ieșit la iveală după ce angajata Microsoft a adresat o scrisoare consiliului de administrație, în 2019, detaliind relația ei cu Gates, și ar fi cerut ca soția lui să citească, de asemenea, mesajul.

Purtătorul de cuvânt al miliardarului a dat publicității o declarație oficială prin care Bill Gates recunoaște public că i-a fost infidel soției sale, însă a ținut să sublinieze că această aventură nu ar avea legătură, așa cum susține presa, cu demisia acestuia din consiliul de administrație Microsoft.

„A fost o aventură în urmă cu aproape 20 de ani, care s-a încheiat pe cale amiabilă. Decizia lui Bill de a demisiona din consiliul de administrație nu este sub nicio formă relaționată cu această problemă. De fapt, el și-a exprimat public interesul în a petrece mai mult timp concentrându-se pe acțiunile caritabile pe care le începuse cu mulți ani înainte”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Gates.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

