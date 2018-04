Beyonce și Solange cad împreună pe scenă la Coachella însă trec peste moment ca două dive!

Beyonce a fost, anul acesta, unul dintre headliner-ii festivalului Coachella și a părut că se distrează de minune pe scenă.

Queen B a cântat alături de soțul ei, Jay Z, dar și de fostele sale colege din trupa Destiny’s Child.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 22, 2018 at 12:59am PDT

În al doilea weekend în care a cântat, Beyonce a avut un spectacol asemănător cu primul, cu aceeași invitați prezenți, invitați printre care s-a numărat și sora ei, Solange.

Știm despre Beyonce și Solange că se înțeleg de minune, că sunt cele mai bune prietene și se distrează oriunde ar fi – pe scurt, #sistergoals.

Iată-le, în cadrul spectacolului lui Beyonce, dansând împreună!

Pe scenă la Coachella, cele două au avut parte și de un moment extrem de amuzant… atunci când Beyonce a încercat să o ridice pe Solange și amândouă au căzut pe scenă! Dovada, filmată, mai jos!

Beyoncé tried to pick up @solangeknowles at #Coachella tonight and they both fell on stage. 😂💖 #TooCute #Beychella pic.twitter.com/8zR1Lq9pIM

— BEYONCÉ LEGION (@Bey___Legion) April 22, 2018