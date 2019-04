Beyonce și Jay-Z sărbătoresc 11 ani de căsătorie într-o vacanță romantică în Mexic

O sursă apropiată a declarat că Beyonce și Jay-Z au împlinit 11 ani de căsătorie pe 4 aprilie și au sărbătorit acest momente important într-o călătorie romantică în Mexic.

„A fost o călătorie scurtă și copiii nu au venit”, a declarat sursa referindu-se la Blue Ivy, în vârstă de 7 ani și gemenii Rumi și Sir, care vor împlini 2 ani.

„Totul pare minunat în privința lor”, a adăugat sursa vorbind despre relația dintre Beyonce și Jay-Z.

Cuplul a ales să se relaxeze mai mult în ultima perioadă, cei doi având un an obositor, dar minunat, având în vedere succesul de care s-a bucurat turneul lor, On the Run II.

„Chiar după încheierea turneului, ei s-au relaxat. Au fost foarte încântați de modul în care a decurs turneul, dar erau și obosiți. Aveau nevoie de o mică pauză și au revenit la discuțiile despre noi proiecte”, a declarat sursa.

Deși Beyonce nu a dezvăluit fanilor că ar pregăti un nou album, există alte vești bune. Netflix va lansa pe 17 aprilie documentarul „Homecoming”, în el fiind prezentat modul în care a fost gândit concertul lui Beyonce de la Coachella 2018.

Data de lansare nu este întâmplătoare, atunci împlinindu-se un an de la prestația lui Beyonce pe scena unui dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică.

