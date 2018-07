Beyonce ne demonstrează încă o dată că poate face oricărei situații

Weekend-ul trecut, Beyonce a cântat alături de soțul ei Jay-Z, în Varșovia, Polonia în cadrul turneului On The Run II. După ce a terminat ultima melodie, Beyonce a rămas blocată pe o platformă de pe scenă în urma unei probleme tehnice.

În filmulețele postate de cei care au mers la concert, Beyonce și membrii echipei sale își dau seama cum să o coboare pe artistă de pe scenă într-un mod sigur. În cele din urmă, echipa îi aduce o scară, pe care Beyonce o folosește pentru a coborî. Și ea face toate aceste lucruri într-un body negru strâns pe corp și o pereche de cizme lungi până la genunchi. Beyonce poate fi caracterizată doar printr-un sigur cuvânt iar acela este: QUEEN!

Beyoncé had to take an emergency ladder to leave the stage tonight. #OTRII #Warsaw pic.twitter.com/s6tI3md0VU

Beyonce și Jay Z cântă duetul lor cu mashup-ul hit-urilor Young Forever/ Perfect ca ultima melodie, mulțumesc publicului și încep mulțumirile. Dar se pare că Beyonce nu are unde să meargă, aceasta rămâne blocată iar membrii echipei ei se grăbesc să o ajute.

Bey nu a ratat o oportunitate pentru a se distra și a face și publicul să se simtă bine. În timp ce echipa ei încerca să salveze, star-ul a dansat, le-a trimis pupici fanilor și le-a făcut din mână.

Fanii artistei au încurajat-o pe Bey în timp ce ea se uita ezitant la scară, țipând: „Poți să o faci!”

Beyonce a reușit să coboare în siguranță și le-a făcut din mână fanilor, în timp ce mergea în backstage.

The floating stage had a malfunction and got stuck at the end of the show so Beyoncé had to use an emergency ladder in order to leave. #OTRII #Warsawhttps://t.co/0SZOq3BsLe pic.twitter.com/StBMX8xxN4

— BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) July 1, 2018