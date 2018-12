Beyoncé își încântă fanii cu noi fotografii alături de gemenii Sir și Rumi Carter

Beyoncé a postat pe website-ul personal câteva fotografii cu gemenii Sir și Rumi Carter, aflându-se în vacanța pe care au avut-o recent în India, după ce a cântat la nunta lui Isha Ambani, la începutul acestei luni. Astfel, asistăm la o apariție rară a copiilor Carter în mediul online, având în vedere că Beyoncé și Jay-Z i-au ținut departe de public încă de la nașterea lor, din iunie 2017.

Awww look at Rumi pic.twitter.com/6PDzKt4xGW

Rumi and Sir pic.twitter.com/VHXrrU0A51

Fotografiile postate îi arată pe gemeni bucurându-se de soare pe plajă. Într-una dintre imagini, Beyoncé apare alături de Rumi, care poartă o rochie galbenă, accesorizată cu funde prinse în păr. Cealaltă îi surprinde pe cei doi frați stând la mal și jucându-se în apă.

Beyonce ne-a mai arătat în trecut poze cu cei doi copii, mai exact în vara acestui an, când toată familia a fost într-o vacanță în Europa. Blue Ivy, fiica celor doi artiști, în vârstă de șase ani, a devenit virală pe Internet după ce mai mulți fani au fost uimiți văzând-o la piscina de pe iaht sorbind dintr-un cocktail.

You can’t tell Ms Blue Ivy Carter ANYTHING. pic.twitter.com/2FfrKO0ojB

— Dijah (@_iPiiNKYPROMiSE) 26 iulie 2018