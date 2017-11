Beyonce a confirmat rolui Nalei in remake-ul „The Lion King”

Stirea cum ca Bey va avea un rol in noul film vine la opt luni dupa ce i-a fost propus. Exista si zvonuri ca ar lucra si la productia soundtrack-ului pentru acesta, insa nu a comentat nimic in acest sens.

Lista actorilor se continua cu alte staruri precum Donald Glover ca Simba, James Earl Jones in rolul lui Mufasa (caruia i-a imprumutat vocea si in filmul original din 1994), Chiwetel Ejiofor ca Scar, Alfre Woodard ca Sarabi, John Kani ca Rafiki, John Oliver ca Zazu, Seth Rogen ca Pumba, Billy Eichner ca Timon, Erica André ca Azizi, Florence Kasumba ca Shenzi si Keegan-Michael Key ca Kamari. Copiii actori JD McCrary si Shahadi Wright Joseph vor face si ei parte din distributie, in rolurile lui mini-Simba si, respectiv, a mini-Nalei.

Filmul este asteptat sa intre in cinematografe pe 19 iulie 2019.

Daca exista si muzica in remake, ia imagineaza-ti cat de magic va suna „Can You Feel the Love Tonight”. Cred ca si tu abia astepti filmul.

