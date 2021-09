Best dressed la MET Gala: ținutele la care ne-a rămas gândul

Cine a fost best dressed la MET Gala 2021? Este întrebarea care stă pe buzele tuturor după cea mai importantă noapte a anului pentru industria modei, așa cum a ajuns să fie considerată, în timp, gala caritabilă organizată de Costume Institute de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York, în beneficiul instituției. MET Gala celebrează anul acesta moda americană, tema expoziției fiind In America: A Lexicon of Fashion, și dacă de obicei vedetele se dădeau peste cap ca să respecte dress code-ul impus, nu a fost cazul și anul acesta.

Dar să trecem peste și să vedem cine a fost best dressed la MET Gala anul acesta. Printre preferatele noastre (vezi galeria alăturată) se numără, fără îndoială, Alexandria Ocasio Cortez, congresswoman de New York, care a ales o rochie Brother Vellies care, e adevărat, nu avea un fitting perfect pentru silueta ei, dar avea pe spate inscripționate cuvintele TAX THE RICH! (Taxați-i pe bogați), un statement puternic pentru un eveniment la care se strânge prin tradiție crema protipendadei din New York.

Best dressed la MET gala înseamnă, de fapt, să faci un statement – iar asta a făcut și Erykah Badu, în ținuta ei Thom Browne care nu doar că îi venea perfect, și se potrivea stilului legendarei cântărețe, dar și respecta tema, dat fiind că Browne este unul dintre numele proeminente ale modei contemporane americane. Tot Browne a ales și Sharon Stone, o ținută ceva mai simplă, dar la fel de eficientă estetic.

Best dressed la MET Gala 2021 e, cu siguranță, și Grimes, în ținuta ei suprarealistă semnată de designerița olandeză Iris Van Herpen, deși părerile oamenilor tind să fie împărțite și influențate major de relația cântăreței cu Elon Musk. Tot Iris Van Herpen a ales și Gabrielle Union – o ținută mai potolită, dar cu siguranță de neuitat. Și pentru că vorbeam despre suprarealism, nu putem să o ignorăm pe Hunter Schafer, în ținuta ei Prada, cu o bijuterie masivă pe față și cu lentile de contact care îi ascundeau pupilele.

