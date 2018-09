Benedict Cumberbatch și Sophie Hunter își măresc familia!

În seara premiilor Emmy de anul acesta, Sophie Hunter a apărut pe covorul roșu purtând o rochie galbenă, iar toți cei prezenți au putut observa că este însărcinată.

Veștile vin după un an de la nașterea fiului lor, Hal Auden Cumberbatch. În 2015, cei doi l-au întâmpinat pe Christopher Kit Carlton, la câteva luni după ce Benedict și Sophie s-au căsătorit, în luna februarie.

În cadrul premiilor Emmy de anul acesta, Benedict a fost nominalizat la categoria `Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie` pentru interpretarea lui Patrick Melrose din mini-seria TV cu același nume.

Actorul a vorbit despre cea de-a șasea nominalizare la Premiile Emmy, vara aceasta, povestind momentul în care a aflat despre nominalizare: „Eram în drum spre casa din Londra, unde filmăm un show despre Brexit, iar telefonul meu luase foc. M-am întrebat ce se întâmplă, dacă este vreo greșeală, dar apoi am văzut `Felicitări, dragoste imensă`, și așa am aflat. A fost destul de plăcut”.

Spre dezamăgirea lui și a fanilor, Benedict Cumberbatch nu a câștigat premiul anul acesta, reacția lui fiind postată pe rețelele sociale.

Limited Series is when a movie star maxes out their credit cards, so they have to do TV. Cumberbatch knows what were talking about.'https://t.co/SxbcI2XUlP https://t.co/GhxavhcPYf #BenedictCumberbatch #Emmys2018 pic.twitter.com/rT7px9QORv

— Jill's Cumberbatched (@JilldarWu) September 18, 2018