Barbra Streisand critică dur filmul „A Star is Born” din 2018 cu Lady Gaga și Bradley Cooper

„A Star is Born” a apărut inițial în 1937, însă de atunci și până în prezent a avut parte de o serie de remake-uri. Una dintre ele i-a aparținut și Barbrei Streisand, care a recreat pelicula originală în 1976 alături de Kris Kristofferson. Cea mai nouă reinterpretare a filmului a venit în 2018, cu Lady Gaga și Bradley Cooper în rolurile principale.

În acest weekend, Barbra Streisand a vorbit în cadrul emisiunii The Sunday Project despre cea mai recentă a versiune a peliculei. Aceasta s-a arătat dezamăgită de distribuție, și chiar a declarat că filmul „a fost o idee greșită”.

„La început, când am auzit că se va face din nou, am crezut că va fi cu Will Smith și Beyoncé, și m-am gândit că va fi interesant. Că va fi diferit, că va avea un alt gen de muzică… am crezut că e o idee minunată. Așa că, am fost surprinsă să văd cât de mult seamănă cu versiunea pe care am făcut-o eu în 1976.”, a declarat actrița.

Într-o prima fază, Streisand nu părea să fie deranjată de versiunea lui Bradley Cooper, el și Lady Gaga chiar dezvăluind faptul că Barbra le-a oferit „binecuvântarea” pentru a recrea filmul. Însă, lucrurile s-au schimbat atunci când pelicula a fost lansată, Streisand fiind dezamăgită de faptul că remake-ul seamănă mult prea tare cu varianta pe care aceasta a făcut-o în 1976. În plus, Barbra a declarat că și-ar fi dorit ca rolurile principale să fi fost interpretate de Beyoncé și Will Smith, nu de Lady Gaga și Bradley Cooper. Cu toate acestea, actrița a adăugat că nu poate nega întregul succes de care filmul s-a bucurat: a avut încasări de peste 436 de milioane de dolari și a câștigat premiul Oscar pentru melodia Shallow.

Bradley Cooper, care și-a făcut debutul regizoral cu „A Star is Born” a declarat că a ales-o pe Lady Gaga pentru rolul lui Ally, după ce i-a urmărit interpretarea acestei melodii din deschiderea Parker Institute for Cancer Immunotherapy în 2016.

