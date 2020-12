Băiețelul lui Lili Sandu și al lui Silviu Țolu a împlinit 4 luni!

În luna august a acestui an, Lili Sandu a devenit pentru prima dată. Băiețelul ei și al lui Silviu Țolu, Thomas Jay, tocmai a împlinit 4 luni.

Cu această ocazie, Lili Sandu a făcut publice mai multe imagini adorabile alături de Silviu și de micuțul lor. „4 luni fericite, micuțule TJ! Tu ești raza noastră de lumină”, a scris Lili Sandu pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de L I L I S A N D U (@lilisandu_official)

La începutul lunii noiembrie, Lili Sandu și Silviu Țolu și-au botezat băiețelul. Ceremonia a fost una în cadru restrâns, date fiind condițiile impuse de pandemie. La slujba organizată la biserică au fost prezenți foarte puțini invitați, în afară de părinții micuțului și de nași, fiind prezentă și Ileana Lazariuc, buna prietenă a lui Lili Sandu.

Lili Sandu a făcut mărturisiri sincere despre cum s-a schimbat silueta ei după naștere, dezvăluind că a reușit să slăbească 15 kilograme în primele 40 de zile după naștere și continuă să o facă. „S-au împlinit 40 de zile de la operația de cezariană, de când am născut și am slăbit aproape un kilogram pe săptămână. Plus cele 10 kilograme pe care le-am lăsat în spital, deci ar fi vreo 15 kilograme și ceva pierdute. Mai am vreo opt kilograme de slăbit, dar cu siguranță se vor duce cu sport. Abia aștept ca medicul să-mi dea ok-ul pentru a merge la sală”, a scris Lili Sandu pe Instagram.

De când au devenit părinți, viața lor s-a schimbat radical, după cum a spus și Silviu Țolu în luna octombrie în cadrul unei emisiuni TV. „E mulțumitor, e foarte frumos. Ne bucurăm de fiecare clipă. Vrem să-l transformăm într-un cititor înrăit pentru că este un obicei care mi se pare foarte folositor în viață. Îi citeam încă de când era în burtică. Vrem să-l obișnuim cu treaba asta. Să ne vadă și pe noi citind și să-l obișnuim cu asta”, a spus Silviu Țolu în emisiunea La Măruță de pe Pro TV.

Lili Sandu și Silviu Țolu s-au logodit anul trecut în Istanbul, locul în care s-au și cunoscut. Aceștia formează unul dintre cele mai longevive cupluri de vedete și de-a lungul timpul au mărturisit că își doresc un copil.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro