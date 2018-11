Avril Lavigne, declarații despre teoriile potrivit cărora ar fi murit în urmă cu câțiva ani

Avril Lavigne a revenit în atenția presei după ce a anunțat lansarea unui nou album. După o pauză de mai mulți ani, cântăreața are un nou material discografic și a început promovarea lui.

În cadrul unui interviu telefonic la un post de radio din Australia, Avril Lavigne a vorbit și despre teoriile care au apărut de-a lungul timpului despre ea.

În cazul în care nu știai, în urmă cu câțiva ani a apărut o teorie a conspirației potrivit căreia Avril Lavigne nu era fericită cu succesul și faima din acea perioadă și a început să foloseasă o dublură pentru a putea participa la toate evenimentele publice. Se pare că numele acestei fete era „Melissa”.

O altă teorie și mai șocantă este cea despre moartea cântăreței. Fanii acesteia sunt convinși că ea a murit în 2003 (există numeroase zvonuri și despre modul în care ar fi murit – sinucidere după moartea bunicului ei sau accident la snowboarding), iar casa de discuri ar fi înlocuit-o cu această Melissa.

Fanii sunt convinși că există și o dovadă: stilul vestimentar diferit al cântăreței, care a ales să poarte și ținute mai feminine.

În cadrul emisiunii Kylie și Jackie O, Jackie a întrebat-o pe Avril cum a reacționat la apariția acestor zvonuri: „Ce ai făcut, ai râs la zvonurile potrivit cărora ai murit și în locul tău este o clonă?”

„Da, unii oameni cred că nu sunt adevărata eu, ceea ce este atât de ciudat! De ce ar crede așa ceva?” a răspuns Avril.

'I always have to work at being healthy' @avrillavigne pic.twitter.com/c7rjSXpo9C — Kyle and Jackie O (@kyleandjackieo) October 31, 2018

Avril a vorbit și despre boala Lyme de care suferă, explicând cât de greu i-a fost să își revină. „M-am simțit destul de rău. Așa că trebuie să am grijă mereu să fiu sănătoasă și să păstrez un echilibru și să am grijă de mine… Mă simt mult mai bine. Am o viață acum și am putut să fac un album nou și, știi, să filmez un videoclip și acum încep să cânt și să îmi promovez melodia… Am o viață acum.”

Citește și:

Cele mai interesante teorii ale conspirației de la Hollywood

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK