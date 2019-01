Autobiografia lui Michelle Obama a bătut recordul deținut de Fifty Shades of Grey

Autobiografia „Becoming” a lui Michelle Obama a fost lansată în urmă cu două luni, păstrându-și până în ziua de azi poziția de „cea mai vândută carte din topul Amazon”, în toate formatele sale, pentru 47 de zile consecutive, potrivit statisticilor Amazon. Cartea deține cea mai lungă perioadă pe locul 1 de la debutul seriei „Fifty Shades of Grey”, din urmă cu șapte ani.

Conform CNN, în ziua cu numărul 47 o altă carte ar fi ocupat poziția, însă „Becoming” și-a reluat locul în scurt timp. „Reflectând asupra experienței mele, am învățat atât de multe despre locul din care provin, despre oamenii și momentele care m-au modelat, despre toate provocările și evoluția de-a lungul timpului. Dar cel mai mult, am învățat să-mi îmbrățișez întreaga poveste – fiecare detaliu despre ea” , a scris Michelle într-o postarea pe Instagram, în luna noiembrie.

I knew it way back then and Im absolutely convinced of it today — youre one of a kind, @MichelleObama. Happy Birthday! pic.twitter.com/ejqm0uC9J4

— Barack Obama (@BarackObama) 17 ianuarie 2019