Au început filmările la Wonder Woman 2 și fanii vor avea o mare surpriză

Warner Bros. a confirmat ieri că „Wonder Woman 1984” este titlul oficial al continuării filmului de mare succes „Wonder Woman”.

Însă cea mai mare surpriză nu are legătură cu titlul, ci cu apariția unuia dintre cele mai îndrăgite personaje din filmul original, mai exact Steve Trevor, interpretat de Chris Pine.

Cu siguranță fanii peliculei își amintesc despre relația specială dintre Wonder Woman și Steve Trevor, dar și despre faptul că se presupune că acest personaj a murit în filmul lansat în 2017.

Vestea că actorul Chris Pine va apărea și în „Wonder Woman 1984” a fost confirmată pe rețelele de socializare atât de Gal Gadot, actrița din rolul principal, cât și de regizorul fimului, Patty Jenkins, care a postat și o imagine din timpul filmărilor.

Cum acțiunea din „Wonder Woman 1984” are loc la câteva decade de la cea din filmul original, recunoaștem că suntem foarte curioase cum vor reuși scenariștii să readucă la viață personajul. „Wonder Woman 1984” este programat să apară în cinematografe pe 1 noiembrie 2019 și îi are în rolurile principale pe Gal Gadot ca Wonder Woman, Chris Pine, Kristen Wiig ca personajul negativ Cheetah și Pedro Pascal.

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK