Au apărut noi detalii despre documentarul cu Prințul Harry și Meghan Markle filmat în Africa

Documentarul Harry & Meghan: An African Journey aduce în prim-plan problemele cu care Prințul Harry și Meghan Markle s-au confruntat de-a lungul căsniciei lor, aici fiind inclusă și presiunea din partea presei britanice.

De această dată, Tom Bradby, jurnalistul care i-a intervievat, a decis să povestească pentru Good Morning America detalii din spatele camerelor: „Aveam intenția să fac un documentar despre munca lor în Africa și puțin despre viața lor, știam că nu totul este roz. Însă, în același timp, voiam să realizez și un altfel de material jurnalistic. Le-am spus înainte faptul că vreau să le pun anumite întrebări punctuale, dar în realitate am dat peste un cuplu care se simte rănit și vulnerabil. Cred că este nevoie să fim foarte atenți cu privire la cuvintele pe care le spunem, dar asta este povestea pe care am găsit-o și cred că am găsit maniera potrivită prin care să o spun și prin care să empatizez cu ei.”

Bradby a fost prezent și la nunta cuplului care a avut loc în luna mai în 2018, și a făcut o comparație cu modul în care ei erau atunci, dar și cum sunt acum, după călătoria în Africa pe care au făcut-o. „I-am văzut și înainte să plece și am avut ocazia să discutăm. Am vorbit cu Harry destul de des de-a lungul anilor și știam că lucrurile nu erau briliante în spatele camerelor, dar pe baza acestui lucru s-a constituit și turul lor din Africa.”

Prințul Harry și Meghan Markle au călătorit alături de Bradby în Africa și chiar au avut câteva momente în care și-au împărtășit din experiențele lor. „M-am gândit să spun adevărul și să se întâmple ce o să se întâmple. Bradby a dezvăluit faptul că Prințul Harry „un tată care întotdeauna a răspuns sincer, fie la bine, fie la rău.”

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: @tombradby on his interviews with Harry and Meghan: “I knew that everything wasn’t entirely rosy behind the scenes.” https://t.co/ggGqWoK5Aq pic.twitter.com/1uULTScN57

