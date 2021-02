Ashley Benson și G-Eazy s-au despărțit după aproape un an de relație

Potrivit site-ului E! News, Ashley Benson și G-Eazy au decesit să pună capăt relației. Cei doi au fost văzuți pentru prima oară împreună în luna mai a anului trecut, când paparazzi i-au surprins sărutându-se și ținându-se de mână.

La momentul respectiv, vestea i-a surprins pe fanii actriței, fiindcă aceasta tocmai încheiase o relație de doi ani cu modelul Cara Delevingne. Conform revistei People, cele două au decis să o ia pe drumuri separate fără certuri sau drame, deoarece iubirea dintre ele s-a stins pur și simplu. „Cara și Ashley au avut parte de suișuri și coborâșuri, dar relația lor a luat sfârșit acum. Relația pur și simplu s-a terminat”, a declarat o sursă.

În vara anului trecut, au circulat mai multe zvonuri conform cărora Ashley Benson și G-Eazy s-ar fi logodit. Actrița din serialul Pretty Little Liars a fost surprinsă purtând un inel cu diamante, iar acest detaliu i-a făcut pe fanii cuplului să creadă că putem vorbi despre o eventuală cerere în căsătorie.

Însă, cum cei doi au dat întotdeauna dovadă de foarte multă discreția în ceea ce privește viața lor amoroasă, au ales să nu comenteze aceste zvonuri. Așa cum nu au confirmat nici știrea potrivit cărora s-ar fi despărțit. Însă, Benson a încetat să îl mai urmărească pe G-Eazy pe Instagram, iar asta nu a făcut decât să alimenteze suspiciunile.

Într-un interviu acordat în luna octmbrie, G-Eazy a vorbit despre colaborarea sa profesională cu Ashley pentru videoclipul melodiei Hate the Way. „Este o persoană extrem de talentată în foarte multe domenii. Este cu adevărat specială”, a declarat G-Eazy pentru ET.

Înainte de a fi cu Ashley Benson, G-Eazy a avut o relație extrem de tumultoasă cu artista Halsey.

„De obicei, păstrez aceste lucruri private, dar ținând cont de natura meseriei noastre, am simțit nevoia să îmi informez fanii. G-Eazy și cu mine ne despărțim. Sunt nerăbdătoare să îmi continui viața, dedicându-mă artei și carierei. Nu îi doresc decât binele. Vă mulțumesc că ne respectați intimitatea în aceste momente”, a fost declarația lui Halsey la momentul respectiv.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

