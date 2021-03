Armie Hammer este cercetat de poliția din LA în urma unor acuzații de viol

Armie Hammer este cercetat ca suspect într-un caz de agresiune sexuală, a confirmat poliția din Los Angeles. Actorul este subiectul unei investigații pornite de la acuzațiile de viol și abuz fizic făcute de o femeie. Investigația a fost demarată pe data de 3 februarie.

Actorul Armie Hammer este cercetat după o perioadă de speculații intense despre preferințele sale sexuale care ar înclina spre violență și chiar canibalism. O serie de capturi de ecran conținând mesaje bizare și amenințătoare din partea acestuia au fost făcute publice în ultimele luni de cele cărora le-au fost adresate. Chiar una dintre aceste femei, în vârstă de 24 de ani, cunoscută sub numele de Effie, care a făcut anonim primele acuzații în mediul online la adresa starului din Call Me By Your Name, este cea care îl acuză, acum și oficial, de agresiune sexuală într-un incident care ar fi durat 4 ore și s-ar fi petrecut în 2017.

Armie Hammer este cercetat acum, dar actorul în vârstă de 34 a negat deja acuzațiile. Effie îl acuză, totodată, și de abuz „mental, emoțional și sexual” pe parcursul a patru ani în care au avut o relație. Armie Hammer era căsătorit cu Elizabeth Chambers pe parcursul întregii relații. Cei doi, care au format un cuplu timp de 13 ani și au doi copii, au anunțat că s-au despărțit anul trecut.

„Pe 24 aprilie 2014 Armie Hammer m-a violat într-un mod violent, pe parcursul a patru ore, în Los Angeles, timp în care m-a izbit în mod repetat cu capul de perete, producându-mi vânătăi pe față. A comis și alte acte de violență asupra mea, la care nu am consimțit. De exemplu, mi-a lovit picioarele astfel încât m-au durut la fiecare pas timp de o săptămână. De-a lungul acelor patru ore, am încercat să fug dar nu m-a lăsat. Am crezut că o să mă omoare. Apoi a plecat fără nici o grijă pentru starea mea. (…) De-a lungul acestui atac și de la el, am trăit cu frică de el și pentru o lungă perioadă am încercat să îi scuz acțiunile ca pe o formă ciudată de iubire. Acum, că nu mai are putere asupra mea, am înțeles că imensa putere mentală pe care a avut-o a fost dăunătoare din multe puncte de vedere.”

Armie Hammer este cercetat oficial după ce acuzațiile apărute inițial în mediul online au condus la îndepărtarea lui din câteva proiecte. Hammer a fost părăsit de agenția care îl reprezenta, WME.

Foto: arhiva ELLE

