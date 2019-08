Archie Harrison are părul roșcat, la fel ca tatăl lui, Prințul Harry

Genele Prințului Harry se pare că au fost atât de puternice încât Archie Harrison i-a moștenit culoarea părului, potrivit unei surse care a vorbit cu People. Fanii deja se întrebau dacă bebelușul Sussex va avea părul tatălui său, și deși Archie este încă în creștere, se pare că, deocamdată, se adeveresc presupunerile. Când Prințul Harry era bebeluș, părul său avea o nuanță de blond (ca a mamei sale, Prințesa Diana), înainte să se schimbe în roșcat, așa cum este în prezent.

The baby Archie is the CUTEST baby!!! (Does he have red hair just like his father?? ) pic.twitter.com/JoubxRXphr — . (@smoakxdoe) 6 iulie 2019

Când Ducele și Ducesa de Sussex au avut apariția oficială cu Archie Harrison, în luna mai, la doar câteva zile de la naștere, au precizat că este prea devreme pentru a spune care este părintele de la care Archie a moștenit cele mai multe trăsături. Harry a adăugat că este conștient de faptul că bebelușii se schimbă foarte mult în primele două săptămâni, deci vor fi foarte atenți la acest proces.

Ducele de Susex i-a luat un interviu expertului Jane Goodall pentru ediția de septembrie a revistei, un număr realizat în colaborare cu Meghan Markle. Cei doi au vorbit despre schimbările climatice și viitorul planetei. „Ceea ce trebuie să amintim tuturor este: aceste lucruri se întâmplă acum. Trăim deja asta… Ceea ce este înspăimântător', a declarat Prințul Harry.

Jane Goodall l-a întrebat pe acesta dacă simte că și-a schimbat atitudinea față de planetă de când a devenit tată, în luna mai a acestui an. „Da, este o diferență. Cred că datorită oamenilor pe care i-am întâlnit și a locurile pe care am fost atât de norocos să le văd, am avut întotdeauna o conexiune și o dragoste pentru natură. Văd totul diferit acum, fără îndoială. Dar întotdeauna am vrut să încerc și să mă asigur, că înainte să am un copil și să sper că voi avea copii…', a spus Harry, el fiind întrerupt apoi de Jane.

„Nu prea mulți!', a spus aceasta, iar Ducele de Sussex i-a răspuns că ar vrea „doi, maximum!'. Harry a continuat, spunând că locul în care trăim este doar împrumutat și, dacă suntem atât de evoluați pe cât ar trebui, ar trebui să lăsăm ceva mai bun în urmă pentru noua generație.

Citește și:

Prințul George și Prințesa Charlotte au o relație specială

Foto: Twitter, Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro