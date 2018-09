Aparent, Gwen Stefani ar fi motivul pentru care Trump a candidat la președinția Statelor Unite

Regizorul Michael Moore a făcut recent această declarație, cum că Gwen Stefani a fi motivul pentru care Trump a candidat la președinția Statelor Unite. Într-un interviu cu The Hollywood Reporter, Moore a spus miercuri că Trump a decis să-și anunțe candidatura după ce a aflat că Stefani a câștigat mai mulți bani din rolul ei ca juriu în The Voice – omologul american al emisiunii Vocea României – decât a luat el pentru emisiunea sa The Apprentice.

Care e totuși motivul pentru care Trump a candidat la președinția Statelor Unite?

Tot Moore susține că Trump și-a organizat faimosul anunț al candidaturii la Trump Tower, ca să arate postului NBC – care difuzează The voice și The Apprentice – că e mai popular ca ei. NBC a difuzat emisiunea lui Trump din 2004.

„A vorbit despre a candida la președinție încă din 1998, dar nu voia, cu adevărat, să fie președinte.” a explicat Moore pentru THR. „Nu există un penthouse la Casa Albă. Și nu vrea să trăiască într-un oraș negru.” Să fi fost, așadar, ăsta motivul pentru care Trump a candidat la președinția Statelor Unite? Niciun purtător de cuvânt al Casei Albe sau al artistei Gwen Stefani nu a vrut să comenteze încă această declarație.

În ciuda eforturilor lui Trump, NBC a tăiat orice legătură cu mogulul în urma comentariilor despre mexicani. Spusele regizorului Moore au venit în aceeași zi cu declarațiile anonime din partea unei persoane cu funcție de administrare din biroul lui Trump, care susține că există mișcări de rezistență împotriva lui Trump din interiorul Casei Albe.

În eseul intitulat „I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration,” autorul susține că mai mulți oficiali de la Casa Albă lucrează în secret pentru a contracara „impulsurile eronate” și „înclinațiile rele” ale președintelui Trump până ce va părăsi funcția. Asta ar putea explica și motivul pentru care Trump a candidat la președinția Statelor Unite, care, din declarațiile regizorului, pare tot unul impulsiv.

Autorul, de asemenea, a criticat „imoralitatea” și impulsurile „anti-democratice” ale lui Trump și l-a acuzat de atacarea idealurilor conservative, inclusiv „mințile libere, piețele libere și oamenii liberi”.

„Întâlnirile cu el deviază mereu de la subiect, el spune vorbe goale și impulsivitatea sa rezultă în decizii dezinformate, semi-gândite și ocazional nesăbuite, care trebuies reevaluate”, a mai scris autorul.

Președintele a adresat problema acestui eseu la un eveniment miercuri, spunând: „Este parte a rezistenței din administrația Trump. Cu asta trebuie să ne luptăm. Și, știți voi, media neonestă – pentru că și voi, oameni buni, vă confruntați cu ea cum o fac și eu – dar e o dizgrație.”

„Când îmi spuneți despre o sursă anonimă din interiorul administrației, care probabil eșuează sau e acolo pentru cele mai greșite motive – nu,” a continuat Trump. „Iar The New York Times eșuează. Dacă eu nu aș fi aici, probabil că The New York Times nici nu ar mai exista. Și, într-o zi, când nu voi mai fi președinte, ceea ce se va întâmpla, sper, în șase ani și jumătate de acum, The New York Times și CNN și toate publicațiile acestea false nu vor mai exista, oameni buni. Nu vor mai activa pe piață fiindcă nu va mai fi nimic de scris și nimic de interes.”

Într-o notă atașată eseului, Times a spus că cunoaște identitatea autorului, dar că a fost de acord să publice sub anonimat eseul ca să nu pună în pericol job-ul oficialului.

Tu ce părere ai? Care e motivul pentru care Trump a candidat la președinția Statelor Unite?

