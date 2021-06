Anunțul făcut de Adrian Sînă despre David, fiul cel mare al Ancăi Serea

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din România. Cei doi s-au căsătorit în 2015 și au împreună patru copii: pe Noah, Ava, Moise și Leah. Prezentatoarea de la Prima TV mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins din viață în 2010.

David, în vârstă de 19 ani, este fiul cel mare al Ancăi Serea, iar el a fost admis la o facultate prestigioasă din Olanda. Adrian Sînă a povestit în cadrul emisiunii „La Măruță” de la PRO TV despre schimbările din familia lor și a făcut mărturisiri despre dorința acestuia de a merge să studieze în altă țară filosofia. „David a fost acceptat la o facultate de filosofie în Olanda și este foarte nerăbdător să meargă acolo. Noi suntem bucuroși că își urmează visul. El a ales. Chiar poți să vorbești cu el absolut orice îți trece prin cap și de cele mai multe ori are variante de răspuns. Acum trebuie să căutam cazare. Eu mă bucur pentru el, noi nu am avut șansele astea când am terminat noi liceul. David pleacă, mai are să își ia BAC-ul și va începe o viață nouă de student la filosofie în Olanda.”

Adrian Sînă a dezvăluit și cum a reacționat Anca Serea la aflarea veștii că fiul ei va merge să studieze în Olanda. David s-a mutat deja singur, din dorința de a se acomoda cu noua lui viață. „E foarte bucuroasă și mândră de lucrul acesta, mai ales că el își urmează dorința. A fost acceptat la două facultăți din Olanda, tot la filosofie, dar până la urmă o vom alege pe cea mai bună. Anca nu a plâns acum, dar s-ar putea să se întâmple asta când va pleca sau când vom merge să îi găsim cazare. În ultima perioadă David s-a mutat singur, încearcă o perioadă de acomodare și pare că e ok, se descurcă, are 19 ani”, a adăugat Adrian Sînă în emisiunea de la PRO TV.

Foto: Instagram

