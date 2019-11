Antonia plânge de dorul lui Alex Velea

Întrebată despre cum suportă săptămânile petrecute la distanță de Alex Velea, Antonia nu și-a putut stăpâni lacrimile, mai ales că este prima dată când cei doi petrec o perioadă așa de îndelungată despărțiți (Alex Velea și Mario Fresh formează una dintre echipele care participă la emsiunea Asia Express, sezonul 3, care se filmează în această perioadă în Filipine și Taiwan, traseu cunoscut ca Drumul Comorilor).

Antonia și Alex Velea formează un cuplu de aproape șapte ani, însă particparea lui Alex Velea la Asia Express este o adevărată provocare pentru relația lor. Cel puțin așa reiese din declarația emoționantă a Antoniei: „Îți dai seama că eram ceva de genul: «Ești sigur? Da? OK!». Îl susțin, bineînțeles îmi este foarte foarte dor de el și este reciproc sentimentul. Eu apuc să vorbesc cu el o dată la cinci zile și aștept momentul ăla de zici că e plecat undeva în armată (uite, deja îmi vine să plâng!) și eu aștept cumva scrisoarea de acolo. Nu este foarte ușor. Noi suntem de șapte ani împreună și niciodată nu am fost atât de mult despărțiți. Este un joc, îl susțin și va fi bine!'. Vizibil emoționată, Antonia a continuat pe un ton mai entuziast: „Trebuie să vină acasă cu premiul, trebuie să fie campionul'. Declarația ei a fost cu atât mai emoționantă cu cât a adăugat: „Te iubesc! '.

Antonia a vorbit și despre modul în care gestionează relația ei cu celebritatea și mass media, dar și despre importanța sprijinului familiei: „Partea mai puțin frumoasă a celebrității este că nu ai intimitate, toată lumea trebuie să știe mereu despre viața ta, toată lumea își dă cu părerea, se inventează foarte multe minciuni și noi n-avem ce să facem decât să ne apărăm și să sperăm că ne crede lumea. Dar mai puțin contează asta, cel mai mult contează să te susțină familia și cei din jur, cei dragi. Dar aș putea să spun că pe primul loc este intimitatea ta'.

Și pentru că Antonia este considerată una dintre cele mai frumoase vedete autohtone, am întrebat-o dacă frumusețea este cumva cu o calitate cu două tăișuri și dacă s-a confruntat cu prejudecăți din această cauză: „Dezavantajul frumuseții este că lumea îți pune o etichetă pe frunte, nu stă să te asculte, nu stă să vadă, nu se întreabă: Dar stai puțin, cum este omul ăsta? Este OK, ce fel de caracter are? Frumusețea este un impediment și atrage din păcate și multă negativitate.'

