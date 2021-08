Anna Wintour, cină romantică în Italia alături de Bill Nighy

Anna Wintour și Bill Nighy s-au bucurat vineri de o cină la restaurantul Pierluigi din Roma, și păreau încântați să se afle unul în compania celuilalt. The Daily Mail a notat că aceasta a fost a doua seară romantică împreună în doar trei zile. Ieșirea lor vine la doar două zile după ce Bill i-a dăruit trandafiri Annei, când s-au întâlnit pentru o altă cină la restaurantul de lux.

Încă din 2015 circulă zvonuri despre Anna și Bill, după ce perechea a fost văzută la numeroase prezentări de modă, teatre și restaurante din Londra și New York, dar actorul britanic a refuzat de fiecare dată să dea detalii privind natura relației lor. Amândoi au 71 de ani și par să se cunoască foarte bine și să aibă multe în comun.

Anna Wintour s-a despărțit anul trecut de partenerul său, afaceristul milionar Shelby Bryan, după ce aceștia au avut o relație timp de 20 de ani. Cei doi nu mai fuseseră văzuți împreună de multă vreme, fapt care a alimentat zvonurile privind o separare.

Jerry Oppenheimer, autorul biografiei Anna Wintour, FRONT ROW: The Cool Life and Hot Times of Vogues Editor In Chief, a făcut mai multe dezvăluiri despre viața amoroasă a celebrei Anna Wintour în cadrul unui editorial pentru Daily Mail, pretinzând că știe motivul pentru care celebra editoare a făcut acest pas. „Din câte știu, Anna l-a părăsit pe Shelby, așa cum l-a părăsit și pe David – pentru că pur și simplu s-a plictisit de relații, nu contează cât de intime, așa cum se plictisește și de lungimea fustelor, de fotografii care au ajutat-o sau de asistenții care nu s-au comportant destul ca niște sclavi.”

Un zvon că Anna Wintour s-ar fi despărțit de Shelby a mai circulat în 2013, dar nu s-a dovedit întemeiat. La vremea aceea, au fost raportate tensiuni în relație după ce s-a aflat că Shelby Bryan datora fiscului peste 1 milion de dolari în taxe.

Wintour a mai avut o relație de lungă durată cu fostul său soț, David Shaffer, cu care a avut doi copii, Bee și Charles.

Foto: Profimedia

