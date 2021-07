Anna Faris s-a căsătorit în secret

Anna Faris este soția lui Michael Barrett și vrea s-o știe toată lumea.

Actrița de 44 de ani a dezvăluit că ea și logodnicul ei, cameramanul Michael Barrett, s-au căsătorit în secret la o instanță din Washington, dezvăluire făcută în cel mai recent episod al podcast-ului ei, Anna Faris Is Unqualified.

Avându-l invitat pe Gail Simmons la începutul acestei săptămâni, Anna a povestit despre cum și-a petrecut anul 2020. „Cred că am petrecut ultimul an într-un spațiu de reflecție, într-un spațiu de prioritizare într-o oarecare măsură, într-un spațiu de anxietate, într-un spațiu de evaluare, cumva. Dar mă uit în jur, logodnicul meu are dreptate… bine, acum e soțul meu.”

Când Simmons a felicitat-o, Faris a spus că nu mai putea ține informația doar pentru ea. „Da, ne-am căsătorit în secret. Îmi pare rău, iubitule. Efectiv am scos asta pe gură, dar simt că nu mai pot spune logodnic. Mulțumesc, a fost minunat. Se simte minunat. Am fost la un tribunal local din statul Washington. A fost minunat.”

Faris și Barrett și-au anunțat logodna în februarie 2020, când actrița a etalat un inel cu diamant în cadrul emisiunii The Late Late Show, dar relația lor datează din 2017.

Atât ea, cât și soțul ei actual au copii din căsniciile anterioare. Faris a mai fost căsătorită de două ori, a doua oară, între 2009 și 2018, cu Chris Pratt.

Pratt a discutat în mai multe rânduri despre despărțire și despre dragostea imensă pentru fiul lor, Jack. „Putem trece peste asta numai dacă rămânem prieteni și înțelegători unul cu celălalt. Nu este chiar situația ideală, dar da, este cel mai bun lucru pentru amândoi”, a spus acesta, referindu-se la divorț.

În timpul turneului de promovare a cărții sale autobiografice, Unqualified, Faris a primit multe întrebări legate de viața sa privată și cum gestionează despărțirea. În fiecare interviu ea a declarat același lucru, cum că promite să își îndeplinească datoria de părinte în continuare alături de Pratt.

